Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Міністр відповів на запитання журналіста, чи готовий Зеленський до зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Маріуполі перед початком інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine.

На запитання журналіста, чи готовий Зеленський до зустрічі з Путіним. Пристайко відповів: "Я думаю, що так. Він говорив по телефону три рази. Я впевнений, що він чітко усвідомлює, що можна і як можна досягти... Я був свідком цих розмов".

Нагадаємо, Пристайко повідомив, що є попередня дата нормандської зустрічі. Як зазначив міністр, зустріч може відбутися наприкінці листопада.

Додамо, президент Володимир Зеленський вважає, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках. Пєсков заявив, що Зеленський повинен забезпечити виконання наказів з боку добровольців на Донбасі, які виступають проти розведення сил.