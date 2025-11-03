Золото снова подорожало: как изменилась цена

Стоимость золота повышается из-за ослабления доллара, однако дальнейший рост сдерживается прогнозами Федеральной резервной системы и позитивными ожиданиями относительно развития мировой торговли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, в понедельник стоимость золота оставалась почти без изменений, поскольку сильный доллар удерживает инвесторов от активных покупок, а ожидания относительно дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США уменьшились.
Кроме того, ослабление торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином снизило спрос на драгоценный металл.
По данным Reuters, по состоянию на 05:04 по Гринвичу спотовая цена на золото держалась на уровне 4000,65 долларов за унцию, тогда как фьючерсы на декабрь в США поднялись на 0,4% до 4010 долларов за унцию.
В то же время цены упали почти на 9% от рекордного максимума 4381,21 доллара, зафиксированного 20 октября. Это связано с тем, что доллар США достиг самого высокого уровня почти за три месяца.
"Наблюдается недостаток импульса роста (золота) из-за некоторых технических факторов, и доллар остается достаточно устойчивым, что негативно влияет на золото", - пояснил один из рыночных аналитиков.
29 октября ФРС второй раз за год снизила ставку на 25 базисных пунктов, однако заявления председателя Джерома Пауэлла вызвали сомнения относительно дальнейшего смягчения монетарной политики в 2025 году.
Согласно данным инструмента FedWatch Tool от CME, трейдеры сейчас оценивают вероятность нового снижения ставки в декабре на уровне 71%, тогда как до выступления Пауэлла этот показатель превышал 90%.
Золото, которое не приносит дохода, обычно растет в цене во время периодов низких ставок и экономической нестабильности. Инвесторы внимательно следят за публикацией данных ADP по занятости в США и индексом PMI ISM, которые могут повлиять на решение ФРС.
На других рынках серебро подорожало на 0,2% до 48,75 доллара за унцию, платина - на 1,5% до 1590,86 доллара, а палладий - на 0,1% до 1432,18 доллара.
В начале октября между Китаем и США вновь обострилось торговое напряжение. 9 октября Пекин ввел строгие ограничения на экспорт редкоземельных минералов и технологий, что спровоцировало резкую реакцию Вашингтона.
Уже 11 октября Соединенные Штаты объявили о введении 100% пошлин на китайские товары и контроль за экспортом критически важного программного обеспечения.
Президент США Дональд Трамп объяснил, что такие меры стали ответом на "чрезвычайно агрессивную позицию" Китая. Новые пошлины должны были вступить в силу с 1 ноября 2025 года.
На фоне торгового конфликта цены на золото резко выросли, 20 октября цена металла достигла рекордной отметки в 4381,52 доллара за унцию, после чего резко упала.
На прошлой неделе Трамп заявил, что согласился уменьшить тарифы на китайские товары в обмен на уступки Пекина по борьбе с незаконной торговлей фентанилом, увеличение закупок американских соевых бобов и ослабление контроля за экспортом редкоземельных элементов