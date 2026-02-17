Золото пошло "на дно" из-за праздников в Китае: сколько стоит

Во вторник, 17 февраля, цены на золото снизились до минимума более чем за неделю. На это повлияло празднование китайского Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Спотовая цена на золото упала на 1,5% - до 4 918,65 доллара за унцию. В начале сессии потери превышали 2%.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подешевели на 2,2% - до 4 937 долларов за унцию.

Аналитики объясняют падение слабым спросом из-за праздничного периода.

"Низкая ликвидность в связи с праздниками в последние 24 часа, особенно в Китае и Азии, но, очевидно, и в США, означает, что на рынке просто не было спроса", - отмечают эксперты.

Рынки материкового Китая, Гонконга, Сингапура, Тайваня и Южной Кореи остаются закрытыми из-за празднования Лунного Нового года.

Кроме того, 16 февраля американские рынки не работали в связи с Днем президентов.

Дополнительное давление на золото оказывало укрепление доллара. Индекс доллара США вырос на 0,2% относительно корзины валют, что сделало драгоценный металл, цены на который устанавливаются в долларах, менее доступным для держателей других валют.