Золото пішло "на дно" через свята у Китаї: скільки коштує

Вівторок 17 лютого 2026 13:51
Золото пішло "на дно" через свята у Китаї: скільки коштує Фото: золото пішло "на дно" через свята у Китаї (flickr com National)
Автор: Ірина Глухова

У вівторок, 17 лютого, ціни на золото знизилися до мінімуму більш ніж за тиждень. На це вплинуло святкування китайського Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Китайський Новий рік: що треба зробити в перші дні, аби Вогняний Кінь приніс гроші

Спотова ціна на золото впала на 1,5% - до 4 918,65 долара за унцію. На початку сесії втрати перевищували 2%.

Ф’ючерси на золото в США з поставкою у квітні подешевшали на 2,2% - до 4 937 доларів за унцію.

Аналітики пояснюють падіння слабким попитом через святковий період.

"Низька ліквідність у зв'язку зі святами в останні 24 години, особливо в Китаї та Азії, але, очевидно, і в США, означає, що на ринку просто не було попиту", - зазначають експерти.

Ринки материкового Китаю, Гонконгу, Сінгапуру, Тайваню та Південної Кореї залишаються закритими через святкування Місячного Нового року.

Крім того, 16 лютого американські ринки не працювали у зв’язку з Днем президентів.

Додатковий тиск на золото чинило зміцнення долара. Індекс долара США зріс на 0,2% щодо кошика валют, що зробило дорогоцінний метал, ціни на який встановлюються в доларах, менш доступним для власників інших валют.

Коливання на ринку

Нагадаємо, наприкінці січня ціна на золото оновила історичний максимум, піднявшись до 5600 доларів за унцію. Однак після цього ринок різко розвернувся вниз.

За півтори доби дорогоцінні метали пережили один із найбільших обвалів за десятиліття - сукупні втрати ринку перевищили 7 трлн доларів.

Срібло подешевшало більш ніж на 30%, золото втратило 13,6%, платина впала на 27%, а паладій - більш ніж на 21%.

Падіння відбулося на тлі масштабного розпродажу: інвестори масово виходили з позицій після періоду стрімкого й перегрітого зростання цін.

