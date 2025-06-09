Роналду сказал все, что думает о Ламине Ямале: заявление легенды взбудоражило фанов

Об этом сообщает РБК-Украина на обращение легендарного CR7 после победы Португалии над Испанией в финале Лиги наций УЕФА.

Что Роналду сказал о Ямале

В матче, состоявшемся в воскресенье, 8 июня, вечером на "Альянц Арене" в Мюнхене, Португалия одолела Испанию в серии пенальти.

Одним из ключевых моментов матча стала результативная атака на левом фланге, когда португальский защитник ПСЖ Нуну Мендеш оставил Ямала позади и выложил мяч под удар Роналду, который сравнял счет во втором тайме.

Ламин Ямал (фото: facebook.com/SeFutbol)

Ямал был заменен во время экстратайма. Фаны сборной Испании сразу же начали писать в соцсетях, что выступление 17-летнего вундеркинда было "одним из наименее убедительных в карьере".

После матча пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду призвал поклонников футбола не оказывать чрезмерного давления на юного коллегу.

"Он еще выиграет много титулов - как командных, так и индивидуальных. Ему всего 17... Повторю: это парень с огромным потенциалом. Он - феномен. Но оставьте его в покое, прошу вас. Впереди у него долгая карьера, и я уверен, что Лигу наций он еще не раз выиграет", - сказал Роналду.

Криштиану Роналду (фото: facebook.com/PORTUGAL)

Роналду - о тренере сборной Испании

Прокомментировал португалец и решение главного тренера Испании Луиса де ла Фуэнте, который не только снял с игры Ямала, но и заменил Педри на 65-й минуте - при том, что хавбек "Барселоны" на тот момент имел 52 точные передачи из 52 и отдал голевой пас.

"Тренер лучше меня знает, что нужно его команде. Я же не тренер. Он уже выигрывал трофеи с Испанией. Что еще я могу сказать? Если он принял такое решение, значит, считал его правильным для команды", - отметил Роналду.

Роналду - о своей дальнейшей карьере

Форвард подтвердил, что не примет участия в Клубном чемпионате мира, и не исключил возможности сменить клуб - варианты могут быть как в Саудовской Аравии, так и в Европе или других регионах.

К слову, его уже сватают в клуб с "португальской душой".