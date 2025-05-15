Снятие санкций с Сирии обеспокоило чиновников в США

По данным четырех источников агентства, в Вашингтоне высокопоставленные чиновники Госдепартамента и Министерства финансов срочно пытались выяснить, как именно реализовать отмену санкций, многие из которых работали десятилетиями.

Белый дом не выдавал ни одного соответствующего распоряжения или меморандума для чиновников, которые занимаются санкциями и не предупредил их о том, что такое заявление президента будет сделано в ближайшее время.

Внезапная отмена санкций и публичное объявление об этом, стали примером характерного стиля президента Трампа, когда заявления озвучиваются неожиданно, без предварительного информирования даже тех должностных лиц, которые должны реализовывать политику.

После заявления президента в Саудовской Аравии, представители администрации не имели четкого понимания, какие именно ограничения планируется отменить, когда и как должен происходить процесс. Даже во время встречи Трампа со временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шарраа в среду в Эр-Рияде, ответственные службы не имели инструкций о дальнейших действиях.

"Все пытаются понять, как реализовать это решение", - сказал один из чиновников США.

После устранения бывшего президента Сирии Башара Асада в конце прошлого года, Госдепартамент и Минфин США готовили аналитические записки с возможными вариантами отмены санкций. Однако в течение нескольких месяцев в Белом доме, а также среди законодателей на Капитолийском холме, продолжались дискуссии о целесообразности такого шага, учитывая предыдущие связи аль-Шарраа с "Аль-Каидой", которые он разорвал еще в 2016 году.

До визита Трампа в Саудовскую Аравию, у занимавшиеся санкционной политикой чиновники, не было никаких сигналов о том, что президент принял окончательное решение.

По информации источников Reuters, Турция и Саудовская Аравия призвали Трампа отменить санкции и встретиться с аль-Шарраа. В своем выступлении глава Белого дома заявил, что принял это решение, чтобы "дать Сирии шанс на лучшее будущее".

Мгновенная отмена невозможна

Соединенные Штаты внесли Сирию в список государств-спонсоров терроризма еще в 1979 году. В дальнейшем санкционный режим расширялся, в частности после восстания против режима Асада в 2011 году.

Эксперты отмечают, что несмотря на публичное объявление, снятие санкций не будет мгновенным. Как сообщил бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Джонатан Шанцер, который сейчас возглавляет Фонд защиты демократий, в апреле сирийские чиновники находились с визитом в Вашингтоне и активно лоббировали полное снятие ограничений.

По данным Белого дома, во время встречи с аль-Шарраа, президент Трамп озвучил ряд условий для отмены санкций. В частности, Сирия должна требовать вывода всех иностранных боевиков, депортировать "палестинских террористов" и способствовать США в недопущении возобновления деятельности ИГИЛ.

Снятие санкций является сложной процедурой, которая предусматривает координацию между несколькими правительственными ведомствами и Конгрессом. Случай с Сирией особенно сложный - против страны действует многоуровневая система ограничений, которые блокируют доступ к международной банковской системе и запрещают большинство импортных поставок.

По словам бывшего правительственного чиновника США и автора книги Chokepoints ("Узловые точки") Эдварда Фишмана, снятие санкций, введенных как указами президента, так и актами Конгресса, может занять несколько месяцев. В то же время, он отметил, что Министерство финансов уже имеет опыт отмены санкций, в частности при реализации ядерной сделки с Ираном в 2015 году.

Дополнительные трудности представляет "Акт Цезаря о защите гражданского населения Сирии", принятый в 2019 году и продленный в прошлом году после смены власти в стране. Документ предусматривает жесткие первичные и вторичные санкции не только в отношении правительства, но и в отношении компаний и государств, которые сотрудничали с ним.

Издание отмечает, что для полной отмены акта требуется решение Конгресса. Однако он предусматривает возможность президентского решения о приостановлении санкций по соображениям национальной безопасности. Кроме того, Трамп может выдать общую лицензию, что временно отменит действие отдельных санкций.

Фишман предположил, что не все ограничения будут отменены в рамках решения Трампа. Некоторые физические или юридические лица, против которых санкции были введены из-за поддержки террористических организаций, могут остаться в санкционных списках.