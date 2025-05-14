Больше не террорист. Трамп попил чаю с "молодым и привлекательным" лидером Сирии
После громкого заявления о снятии всех санкций с Сирии глава США Дональд Трамп провел встречу с ее новым президентом Ахмедом аль-Шараа, которого Вашингтон до недавнего времени считал террористом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Лидер Соединенных Штатов в среду, 14 мая, встретился с президентом Сирии во время поездки в Саудовскую Аравию. Как отмечает издание, Трамп и Шараа пожали друг другу руки в присутствии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
По данным Белого дома, Трамп призвал Шараа нормализовать отношения с Израилем и присоединиться к Объединенным Арабским Эмиратам, Бахрейну и Марокко в рамках соглашений, заключенных при посредничестве США в 2020 году.
Трамп, мол, спросил у Шараа: "Надеюсь, вы присоединитесь, когда всё уладится."
На это предложение лидер Сирии ответил согласием, говорит Белый дом.
"Привлекательный парень"
Позже в разговоре с журналистами Трамп выразил свое впечатление о сирийском президенте.
"Молодой, привлекательный парень, крутой. Имеет серьезное прошлое, боец. У него есть реальный шанс держаться все вместе", - удивил Трамп заявлением о Шараа.
Следует добавить, что еще в 2024 году США считали аль-Шараа террористом.
Приход к власти аль-Шараа
Напомним, аль-Шараа стал президентом Сирии в январе этого года после смены власти в стране. В декабре прошлого года боевики исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" установили контроль над ключевыми городами Сирии, включая Дамаск. Президент Башар Асад вместе с семьей бежал в Россию.
В январе временным главой государства стал аль-Шараа, который пообещал создать инклюзивное переходное правительство для восстановления государственных институтов и проведения выборов в течение следующих пяти лет. Подготовка к проведению выборов президента Сирии может занять до четырех лет - столько необходимо для создания Конституции.
Снятие санкций с Сирии
После прихода нового президента к власти США не спешили снимать свои санкции с Сирии. Однако вчера Трамп заявил, что снимет все санкции с Сирии, чтобы наладить отношения со страной.
"Я распоряжусь прекратить санкции против Сирии, чтобы дать им шанс на величие", - заявил Трамп.
По его словам, он надеется, что новое правительство Сирии сумеет стабилизировать ситуацию в стране и сохранить мир.
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