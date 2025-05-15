В Катаре назвали отмену санкций США против Сирии "правильным шагом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Поэтому отмена санкций, мы считаем, что это правильный шаг. Мы решили начать взаимодействовать с ними, начать смотреть, говорят ли они и делают ли правильные вещи, тогда мы должны поддержать их. Мы должны поддержать стабильность Сирии. Мы должны поддержать то, что Сирия не должна рухнуть и не должна превратиться в хаос", - сказал премьер Катара в интервью CNN сразу после государственного ужина для США.

Что предшествовало

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что планирует снять все санкции с Сирии после падения режима Башара Асада в 2024 году, заявив, что этот шаг "даст им шанс на величие".

CNN пишет, что отмена санкций является значительной победой для сирийского правительства во главе с Ахмедом аль-Шаара, который захватил власть после поражения режима Асада.

Выступая на саудовском инвестиционном форуме в Эр-Рияде, Трамп заявил, что принял это решение после обсуждения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также мы вчера писали, что после громкого заявления о снятии всех санкций с Сирии, глава США Дональд Трамп провел встречу с ее новым президентом Ахмедом аль-Шараа, которого Вашингтон до недавнего времени считал террористом.

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