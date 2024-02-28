"Снова втягиваешь нас в неприятности". Мбаппе получил упрек от Макрона за сплетни о "Реале"

Звезда сборной Франции посетил Елисейский дворец в качестве лидера французского гранда. ПСЖ принадлежит Qatar Sports Investments – дочерней компании государственного фонда Qatar Investment Authority.

Лидеры государств на ужине поинтересовались будущим Мбаппе. Форвард опроверг, что уже достиг договоренностей с "Реалом". Тем не менее, Аль Тани пожелал футболисту карьерных успехов, а этот момент зафиксировали камеры.

Макрон же во время дружеской беседы обратился к Мбаппе со словами: "Снова втягиваешь нас в неприятности". Правда, контекст фразы остался неизвестен. В мае 2022-го нападающий в последний момент отказался от трансфера в "Реал". Одним из факторов отказа от перехода тогда назвали разговор Мбаппе с Макроном.

Ранее испанская пресса написала, что Мбаппе согласовал контракт с "Реалом" на пять лет. В ряды "сливочных" форвард перейдет в статусе свободного агента. За переход в Королевский клуб он якобы заработает 50 млн евро подъемных. Зарплата же Мбаппе будет составлять 15-20 млн в евровалюте "чистыми" плюс бонусы.