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Мбаппе переходит в "Реал". Все детали контракта обнародовало испанское издание

Мадрид, Понедельник 19 февраля 2024 14:08
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Мбаппе переходит в "Реал". Все детали контракта обнародовало испанское издание Фото: Килиан Мбаппе покинет ПСЖ летом (psg.fr)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сменит столичный "Пари Сен-Жермен" на мадридский "Реал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

26-летний нападающий якобы согласился на переезд в чемпионат Испании. Трансфер состоится в летнее трансферное окно.

Мбаппе согласовал контракт с "Реалом" на пять лет. В ряды "сливочных" форвард перейдет в статусе свободного агента, потому что 30 июня прекратит действие договор звезды с ПСЖ. За переход в Королевский клуб он заработает 50 млн евро подъемных. Зарплата же Мбаппе будет составлять 15-20 млн в евровалюте "чистыми" плюс бонусы.

В новой команде нападающий станет самым оплачиваемым футболистом. Впрочем, его оклад не будет превосходить заработные платы других звезд "Реала" вроде Алабы, Модрича или Крооса. Если бы Мбаппе в последний момент не отказался от переезда на "Сантьяго Бернабеу" в 2022 году, то получил бы 130 миллионов подъемных и зарплату в 26 млн евро.

Воспитанник "Монако" в ПСЖ перешел перед сезоном 2017/18. С этого времени он провел 291 матч во всех турнирах, в которых забил 244 мяча и отдал 105 результативных передач. С парижанами Мбаппе завоевал 5 чемпионских титулов и дошел до финала Лиги чемпионов 2019/20.

К слову, накануне "Реал" неожиданно потерял очки с "Райо Вальекано" в Ла Лиге.

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