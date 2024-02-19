Мбаппе переходит в "Реал". Все детали контракта обнародовало испанское издание

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca .

26-летний нападающий якобы согласился на переезд в чемпионат Испании. Трансфер состоится в летнее трансферное окно.

Мбаппе согласовал контракт с "Реалом" на пять лет. В ряды "сливочных" форвард перейдет в статусе свободного агента, потому что 30 июня прекратит действие договор звезды с ПСЖ. За переход в Королевский клуб он заработает 50 млн евро подъемных. Зарплата же Мбаппе будет составлять 15-20 млн в евровалюте "чистыми" плюс бонусы.

В новой команде нападающий станет самым оплачиваемым футболистом. Впрочем, его оклад не будет превосходить заработные платы других звезд "Реала" вроде Алабы, Модрича или Крооса. Если бы Мбаппе в последний момент не отказался от переезда на "Сантьяго Бернабеу" в 2022 году, то получил бы 130 миллионов подъемных и зарплату в 26 млн евро.

Воспитанник "Монако" в ПСЖ перешел перед сезоном 2017/18. С этого времени он провел 291 матч во всех турнирах, в которых забил 244 мяча и отдал 105 результативных передач. С парижанами Мбаппе завоевал 5 чемпионских титулов и дошел до финала Лиги чемпионов 2019/20.