"Бавария" потерпела фиаско в Риме, ПСЖ дожал "Реал Сосьедад": обзор Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

"Лацио" – "Бавария" – 1:0

Гол: Иммобиле, 69 (пенальти)

Удаление: Упамекано, 67 (Б, прямая красная карточка)

ПСЖ – "Реал Сосьедад" – 2:0

Голы: Мбаппе, 58, Баркола, 70

"Бавария" владела полным контролем в Вечном городе. Мюнхенцы держали мяч 61% игрового времени, нанесли 17 ударов в направлении ворот и... умудрились проиграть. Подопечные Томаса Тухеля хоть и часто "стреляли", но в створ так ни разу и не попали. Зато "Лацио" своим шансом во второй половине воспользовался сполна.

Это Иммобиле смело пошел на нескольких оппонентов в чужой штрафной и протолкнул мяч на Исаксена, которого грубо сбил Упамекано – пенальти и удаление. К отметке подошел лидер атак "орлов". Нойер не угадал направление удара Иммобиле и спасти "Баварию" от минимального поражения на выезде не сумел.

Холодным душем стал первый тайм для ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике оказались неготовыми к сопротивлению, которое нагло принялся оказать "Сосьедад". Более того, баски не только смотрелись прилично в обороне, но и интересно комбинировали в атаке. Впрочем, обошлось без голов.

А вот после перерыва парижане таки подыскали ключи к воротам Ремиро. ПСЖ забил дважды. Сначала Мбаппе на дальней штангу эффектно замкнул скидку Маркиньоса после подачи с углового. А на 70-й минуте Баркола получил передачу Руиса на входе в штрафную и пробил голкипера выстрелом в дальний угол. На Пиренеи "Париж" поедет с солидным гандикапом.