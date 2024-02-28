"Знову втягуєш нас у неприємності". Мбаппе отримав докір від Макрона за плітки про "Реал"

Зірка збірної Франції відвідав Єлисейський палац у статусі лідера французького гранда. ПСЖ належить Qatar Sports Investments – дочірній компанії державного фонду Qatar Investment Authority.

Лідери держав під час вечері поцікавилися майбутнім Мбаппе. Форвард спростував, що вже досягнув домовленостей з "Реалом". Тим не менше, Аль Тані побажав футболісту кар'єрних успіхів, а цей момент зафіксували камери.

Натомість Макрон під час дружньої бесіди звернувся до Мбаппе зі словами: "Знову втягуєш нас у неприємності". Щоправда, контекст фрази залишився невідомим. У травні 2022-го нападник в останній момент відмовився від трансферу в "Реал". Одним із факторів відмови від переходу тоді назвали розмову Мбаппе з Макроном.

Раніше іспанська преса написала, що Мбаппе погодив контракт із "Реалом" на 5 років. У лави "вершкових" форвард перейде в статусі вільного агента. За перехід у Королівський клуб він нібито заробить 50 млн євро підйомних. Зарплата ж Мбаппе складатиме 15-20 млн у євровалюті "чистими" плюс бонуси.