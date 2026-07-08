Снова война? Приведут ли заявления Трампа к масштабному конфликту между США и Ираном

Дональд Трамп внезапно объявил о прекращении перемирия с Ираном и анонсировал новые американские удары по стране.

Разгорится ли теперь на Ближнем Востоке новая большая война – читайте в материале РБК-Украина .

Главное: Крах перемирия: По словам Трампа, рамочное соглашение, подписанное 17 июня, которое должно было стать фундаментом мира между США и Ираном, утратило свою силу. Стороны готовятся к новой конфронтации.

По словам Трампа, рамочное соглашение, подписанное 17 июня, которое должно было стать фундаментом мира между США и Ираном, утратило свою силу. Стороны готовятся к новой конфронтации. Эскалация: Поводом стала атака на три грузовых судна в Ормузском проливе, что привело к серии зеркальных ударов. Дональд Трамп обещает масштабный ответ, включая стратегически важный для Ирана остров Харк.

Поводом стала атака на три грузовых судна в Ормузском проливе, что привело к серии зеркальных ударов. Дональд Трамп обещает масштабный ответ, включая стратегически важный для Ирана остров Харк. Рыночная паника: Анонсы президента США о новых ударах по Ирану спровоцировали мгновенную реакцию: нефть подорожала на 6%, тогда как мировые фондовые рынки просели на 2%.

Анонсы президента США о новых ударах по Ирану спровоцировали мгновенную реакцию: нефть подорожала на 6%, тогда как мировые фондовые рынки просели на 2%. Новая стратегия: Конфликт трансформировался в борьбу за контроль над Ормузским проливом. Тегеран предупредил соседние страны: любая поддержка действий США сделает их "легитимными целями" для иранских ракет.

"Я больше не заинтересован в ведении переговоров с Ираном", – заявил утром 8 июля президент США Дональд Трамп.

Находясь на саммите НАТО в Анкаре, он объявил, что прекращение огня между США и Исламской Республикой Иран завершено, а иранское руководство – это "подонки", с которыми он не хочет иметь никаких дел.

Накануне ночью США атаковали более 80 иранских целей вокруг Ормузского пролива и отменили временное смягчение санкций для Тегерана в отношении экспорта нефти.

Перемирие, которое не стало миром

Еще с конца весны между США и Исламской Республикой продолжалось перемирие, стороны предпринимали осторожные шаги в сторону долгосрочного урегулирования. Вершиной этого процесса стало подписание 17 июня рамочного соглашения, которое должно было стать основой для будущего мира.

Иран должен был получить от США компенсацию и преференциальный контроль над Ормузским проливом, взамен гарантировав свободу судоходства в проливе и отказ от разработки ядерного оружия.

Хотя между сторонами оставались проблемные моменты, например, Иран очень беспокоили продолжающиеся израильские операции в Ливане. Однако казалось, что конфликт приближается к завершению.

Снова война?

В конце июня в регионе произошло очередное обострение. В Ормузском проливе были атакованы три грузовых судна, что фактически стало нарушением договоренностей о свободе судоходства.

Американские войска нанесли серию ударов по иранским военным объектам на юге страны. Иран объявил об ответных ударах. Их результаты достоверно неизвестны, однако об опасности обстрелов сообщали в Бахрейне и Кувейте.

Хотя подобные обострения происходили и раньше, на этот раз обе стороны заняли подчеркнуто воинственную позицию.

8 июля американский президент в своей уже привычной эмоциональной манере объявил, что прекращение огня завершено и США вскоре нанесут по Ирану мощные удары. В частности, он угрожал нанести удар по гражданской инфраструктуре Ирана и захватить остров Харк.

"Они подонки, они больные люди, ими управляют больные люди, и они жестокие, жестокие люди. И если бы у них было ядерное оружие, они бы его применили", – так президент описал журналистам иранское руководство.

Трамп обвинил иранцев в неоднократном искажении договоренностей рамочного соглашения, подписанного в июне.

"Все согласились: никакого ядерного оружия. Мы заключаем сделку. Они выходят на улицу, шутят с прессой, говорят, что мы даже никогда об этом не говорили. С ними что-то не так, они сошли с ума", – заявил американский лидер.

Кроме того, Иран, по словам Трампа, нарушил режим прекращения огня, нанеся удары по торговым судам и американским военным. В своем описании президент настолько увлекся, что даже оговорился об атаке на американский авианосец, совершенной "Исламской Республикой Япония".

Чуть позже, отвечая на прямой вопрос, президент отрицал, что война "начнется снова". Однако его дальнейшие слова не исключают вероятности новых военных ударов.

"Я думаю, что все, что произойдет, закончится очень быстро, и мы лишь сделаем ситуацию безопаснее, в том числе и в отношении нефти; нефть станет очень доступной, ее будет очень легко получить, и это произойдет очень быстро", – сказал Трамп.

Иранское руководство не осталось в долгу. Начальник штаба и заместитель координатора иранской армии контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что "вооруженные силы Ирана, которые стоят рядом с народом, настолько сильны и непоколебимы, что враг знает, что любая попытка высадить войска на побережье Ирана означала бы попадание в ад, из которого не будет побега".

"Эпоха травли и вымогательства закончилась. Мы не сдаемся", – написал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в своих соцсетях.

Центральный штаб Хатам аль-Анбия – объединенное военное командование Ирана – предупредил, что соседние страны, которые "оказывают поддержку" силам США, "будут считаться законной целью для вооруженных сил Ирана".

Чего ждать дальше?

Воинственная риторика уже вызвала реакцию на рынках. Всего за сутки в Европе и Азии произошло падение фондовых рынков примерно на 2%. Цены на нефть, наоборот, выросли более чем на 6%, хотя еще недавно приближались к своим "довоенным показателям". Страны Персидского залива готовятся к отражению новых атак.

В регионе вновь воцарился общий пессимизм. Полноценное урегулирование и восстановление довоенной стабильности в очередной раз откладываются на неопределенный срок.

Пакистан, который изначально был главным посредником между враждующими сторонами, призвал их к сдержанности, однако вряд ли этот призыв принесет результат в краткосрочной перспективе.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, описывает новый виток противостояния словом "дежавю" и не ожидает глобальных изменений в динамике конфликта.

"Соединенные Штаты могут нанести удары по Ирану. Но эти удары не решают стратегической цели, которую они преследуют. Поэтому они получат тот же результат, который получили в апреле. Причем в ситуации даже худшей для американцев, чем несколько месяцев назад", – говорит он в разговоре с РБК-Украина.

Эксперт также акцентирует внимание на том, что с начала войны источник конфликта претерпел изменения.

"Следует понимать, какой теперь главный конфликтный вопрос. Это уже не про ядерный статус. Трамп этой войной создал новую цель для Ирана – контроль над Ормузским проливом. Теперь Иран будет держаться за Ормуз обеими руками", – объясняет Семиволос.

Обе стороны обладают ресурсами, чтобы продолжать точечно наносить друг другу ущерб, однако ни одна не имеет решающего преимущества, которое позволило бы достичь стратегической победы. Это означает, что конфликт без видимого результата может продолжаться еще долго, то разгораясь, то затихая.

Главная проблема заключается в том, что следствием этого станет продление глобального топливного кризиса, который не завершится до тех пор, пока Ормузский пролив не станет безопасным.