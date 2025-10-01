Первый день шатдауна в США. Какие последствия для курса доллара и цены на золото

Сегодня, 1 октября, федеральное правительство США частично приостановило работу. Так называемый "шатдаун" произошел из-за того, что республиканцы и демократы не смогли достичь договоренностей по бюджетным расходам.

Почему шатдауны в США уже стали политической традицией, как она влияет на курс доллара и цены на золото - в материале РБК-Украина .

Приостановка работы федерального правительства США происходит, когда Конгресс не успевает принять закон о финансировании до начала нового финансового года, который начинается с 1 октября. В этот период государственные ведомства прекращают деятельность, останавливаются социальные программы, а сотни тысяч государственных сотрудников отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Работать продолжают только департаменты, которые отвечают за безопасность людей и защиту собственности. Приостановка затрагивает не только федеральные структуры, но и органы власти штатов и местные администрации. Обычно во время шатдауна закрываются национальные парки и музеи, ограничивается доступ к медицинским услугам и увеличивается время ожидания на телефонных линиях социального обеспечения.

Он длится от нескольких дней до двух недель, потому что все-таки демократы и республиканцы находят компромисс, говорит экономист Борис Кушнирук.

"Шатдаун в США - это традиция, когда две партии не могут договориться по бюджету. Они доводят ситуацию до того, что решение не принимается, и соответственно объявляется шатдаун", - прокомментировал РБК-Украина эксперт.

Как правило, ситуация с шатдаунами завершается в ноябре. "Случаев, чтобы бюджет не приняли вообще, в Америке еще не было", - отметил экономический эксперт Олег Пендзин.

Каковы политические интересы правящих партий

Финансирование правительства прекратилось 30 сентября, когда Сенат отклонил два предложенных демократами и республиканцами законопроекта, направленные на предотвращение шатдауна.

Это уже двадцать первая остановка работы правительства в истории США и третья при президентстве Дональда Трампа. На этот раз около 750 тысяч госслужащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Ранее республиканцы в Палате представителей приняли законопроект о временном финансировании правительства до 21 ноября. Для его прохождения в Сенате требовалось 60 голосов, в том числе часть - от демократов, но проект поддержки не получил, отмечает The Guardian.

В ответ демократы предложили собственный вариант краткосрочного бюджета, в котором настаивали на продолжении субсидий для почти 20 миллионов американцев на приобретение медицинской страховки в рамках Obamacare и отмене сокращений Medicaid на сумму в 1 триллион долларов.

В ближайшие дни Сенат снова будет голосовать за бюджет, но процесс может затянуться. Республиканцы и Дональд Трамп рассчитывают, что последствия шатдауна со временем окажут давление на демократов и заставят их пойти на уступки.

Самого же Трампа не волнует приостановление работы правительства США. "Я не беспокоюсь об этом, ведь умные люди видят, что происходит. Демократы - ненормальные", - заявил он в комментарии Politico.

Как это повлияет на стоимость доллара и золото

Прекращение работы правительства грозит стать дополнительным фактором нестабильности для американской экономики, где уже фиксируется рост инфляции и ослабление рынка труда. Однако, опыт прошлых шатдаунов показывает, что влияние на экономику в целом ограничено.

Самый длительный шатдаун в истории (35 дней зимой 2018-2019 годов) сократил объем производства лишь на 0,4%, свидетельствуют данные NBC.

Масштабы убытков зависят от количества работников, отправленных в неоплачиваемый отпуск. Так, в 2013 году их доля составляла 40% от всех госслужащих. Если ситуация повторится, темпы роста ВВП США могут замедляться примерно на 0,15% еженедельно, отмечают экономисты издания.

Политический кризис уже отразился на валютном рынке. Индекс доллара, который измеряет его курс относительно шести основных мировых валют (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) снизился на 0,2% до отметки 97,6, пишет агентство Reuters.

На фоне ослабления доллара мировые цены на золото достигли исторического максимума. Спрос на "тихую гавань" подталкивает котировки вверх: спотовая цена золота поднялась до рекордных 3896 долларов за унцию.

Впрочем, эти процессы краткосрочные и вернутся в норму после прекращения шатдауна, подчеркнул Кушнирук.

"Влияние шатдауна на рынки кратковременное: акции, государственные облигации восстанавливаются сразу после принятия бюджетного решения", - добавил он.

Эксперты сходятся во мнении, что украинцам точно не стоит беспокоиться, что шатдаун повлияет на помощь Украине со стороны США, или обвалит курс доллара.

"Сегодня Америка не оказывает Украине никакой финансовой помощи. Что касается оружия, то его продажей занимаются частные американские компании - это чисто коммерческая история, которая не связана с шатдаунами", - подчеркнул Пендзин.