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ЕС нашел способ обойти вето Венгрии и Словакии на запрет российского газа, - Reuters

Брюссель, Вторник 17 июня 2025 08:43
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ЕС нашел способ обойти вето Венгрии и Словакии на запрет российского газа, - Reuters Фото: друзья Путина не смогут наложить вето (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия намерена предложить запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС к концу 2027 года. Будут использованы правовые меры для того, чтобы этот план не был заблокирован членами ЕС Венгрией и Словакией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В предложениях будет изложено, как ЕС планирует закрепить в законе свое обещание прекратить десятилетние энергетические отношения с бывшим крупнейшим поставщиком газа в Европу. С Россией не хотят иметь дела после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Во внутреннем резюме Еврокомиссии по предстоящему предложению, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что оно закрепит в законе запрет на импорт российского трубопроводного газа и СПГ с 1 января 2026 года, а также продлит сроки для некоторых контрактов.

В сообщении говорится, что краткосрочные газовые соглашения с Россией, подписанные до 17 июня 2025 года, будут иметь переходный период продолжительностью в один год - до 17 июня 2026 года.

Импорт по существующим долгосрочным российским контрактам будет запрещен с 1 января 2028 года, что фактически положит конец использованию российского газа ЕС к этой дате, говорится в резюме.

Компании, включая TotalEnergies и испанская Naturgy имеют российские контракты на поставку СПГ, рассчитанные до 2030-х годов.
ЕС нашел способ обойти вето Венгрии и Словакии на запрет российского газа, - Reuters

Ранее сообщалось, что терминалам СПГ в ЕС также будет постепенно запрещено предоставлять услуги российским клиентам, а компании, импортирующие российский газ, должны будут раскрывать информацию о своих контрактах властям ЕС и национальным органам власти.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил 16 июня, что меры были разработаны с целью обеспечить достаточную юридическую силу, чтобы компании могли ссылаться на договорное положение о "форс-мажоре" (непредвиденном событии) для разрыва своих газовых контрактов с Россией.

"Поскольку это будет запрет, запрет, у компаний не возникнет юридических проблем. Это форс-мажор, как и [было бы], если бы это была санкция", - заявил Йоргенсен журналистам.

Нет права вето

Словакия и Венгрия, которые стремились поддерживать тесные политические связи с Россией, по-прежнему импортируют российский газ по трубопроводу и говорят, что переход на альтернативы приведет к росту цен на энергоносители. Они пообещали заблокировать санкции на российские энергоносители, которые требуют единогласного одобрения всех стран ЕС, и выступили против запрета.

Чтобы обойти это ограничение, предложения Комиссии будут использовать правовую основу ЕС, которую можно будет принять при поддержке большинства стран и большинства Европейского парламента, заявили представители ЕС.

В то время как большинство других стран ЕС выразили поддержку запрету, официальные лица заявили, что некоторые страны-импортеры выразили обеспокоенность по поводу риска для компаний финансовых санкций или арбитража за нарушение контрактов.

Около 19% газа в Европу по-прежнему поступает из России по трубопроводу "Турецкий поток" и в виде поставок СПГ, что меньше, чем примерно 45% до 2022 года. Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания входят в число стран, импортирующих российский СПГ.
ЕС нашел способ обойти вето Венгрии и Словакии на запрет российского газа, - Reuters

"Мы полностью поддерживаем этот план в принципе, поскольку он направлен на то, чтобы найти правильные решения для обеспечения максимальной безопасности предприятий", - заявил журналистам в понедельник министр промышленности Франции Марк Ферраччи.

Союзник Путина в Европе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что заблокирует запрет российского газа.

Против запрета также выступает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Словакия много лет получала деньги от Москвы за транзит газ в ЕС.

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