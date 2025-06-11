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В ЕК ответили на ультиматум Фицо по 18-му пакету санкций против России

Брюссель, Среда 11 июня 2025 15:45
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В ЕК ответили на ультиматум Фицо по 18-му пакету санкций против России Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия будет контактировать со Словакией по поводу ее угроз заблокировать принятие 18-го пакета санкций против России.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

Пиньо напомнила, что все предыдущие пакеты санкций против России были приняты единогласно всеми странами-членами ЕС. И такая единогласная поддержка 18-го пакета является целью ЕК.

"В данном случае мы также работаем со всеми государствами-членами, включая, разумеется, Словакию, выслушиваем их опасения и ищем способы их устранения", - добавила она.

Как напомнила пресс-секретарь ЕК, в течение последних лет и с момента начала войны РФ против Украины в ЕС тесно сотрудничают со всеми государствами-членами "для того, чтобы постепенно прекратить импорт ископаемого топлива из России, и пока что это удается". Вскоре ожидается законодательное предложение, которое должно воплотить в жизнь и этот шаг.

"Посмотрим, в чем именно заключаются претензии и не были ли они уже рассмотрены, как уже было сказано, в ходе всей работы, проделанной за последние годы для диверсификации и обеспечения безопасности всех государств-членов, особенно в том, что касается энергетической безопасности", - отметила Пиньо.

Угрозы Фицо

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что его страна наложит вето на принятие 18-го пакета санкций против России. Он пообещал прибегнуть к таким мерам, если ЕК не предложит Братиславе решение, чтобы справиться с последствиями отказа от российских энергоносителей.

Фицо нафантазировал, что отказ от российского газа, нефти и ядерного топлива - это якобы "экономическое самоубийство".

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