Украинские ракеты-дроны "Пекло" уже на фронте: есть первые доказательства применения

Украинское изделие, ракета-дрон "Пекло", упоминания об ударах которым появились еще в декабре 2024 года, наконец получило первое видеоподтверждение своего применения по россиянам. "Пекло" удачно поразил цели под временно оккупированным Луганском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Издание проанализировало видео, которое сняли непосредственно российские военные на месте удара, и опубликовал украинский профильный канал. На видео был зафиксирован обломок с малогабаритным реактивным двигателем и V-образным хвостовым оперением, которое имеет только "Пекло".

Кроме этого, ракеты-дроны уничтожили переправу через реку Айдар на севере от Луганска и здание насосной станции возле нее. Россияне ошибочно идентифицировали эти дроны, как Ан-196 "Лютый", однако это были именно дроны "Пекло".

Издание отмечает, что с момента первой презентации "Пекла" в декабре 2024 года утверждалось, что дрон уже применялся для ударов по оккупантам. Однако никаких подтверждений этому не предоставлялось.

Сейчас можно сделать вывод, что применение "Пекла" на фронте стало более-менее массовым. Возможно, именно поэтому наконец есть фото- и видеоподтверждение удара.

"Дело в том, что для появления такого подтверждения должен одновременно сойтись целый ряд факторов - сам результативный удар, наличие довольно большого обломка, который позволит провести идентификацию, наличие самого видео, которое будет активно распространено и замечено и в конце концов попадет в украинское инфопространство. И такое совпадение, на практике, обычно является результатом количества", - объясняется в материале.