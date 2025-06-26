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Украинские ракеты-дроны "Пекло" уже на фронте: есть первые доказательства применения

Украина, Четверг 26 июня 2025 17:49
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Украинские ракеты-дроны "Пекло" уже на фронте: есть первые доказательства применения Фото: ракета-дрон "Пекло" в 2024 году (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Антон Корж

Украинское изделие, ракета-дрон "Пекло", упоминания об ударах которым появились еще в декабре 2024 года, наконец получило первое видеоподтверждение своего применения по россиянам. "Пекло" удачно поразил цели под временно оккупированным Луганском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Издание проанализировало видео, которое сняли непосредственно российские военные на месте удара, и опубликовал украинский профильный канал. На видео был зафиксирован обломок с малогабаритным реактивным двигателем и V-образным хвостовым оперением, которое имеет только "Пекло".

Кроме этого, ракеты-дроны уничтожили переправу через реку Айдар на севере от Луганска и здание насосной станции возле нее. Россияне ошибочно идентифицировали эти дроны, как Ан-196 "Лютый", однако это были именно дроны "Пекло".

Издание отмечает, что с момента первой презентации "Пекла" в декабре 2024 года утверждалось, что дрон уже применялся для ударов по оккупантам. Однако никаких подтверждений этому не предоставлялось.

Сейчас можно сделать вывод, что применение "Пекла" на фронте стало более-менее массовым. Возможно, именно поэтому наконец есть фото- и видеоподтверждение удара.

"Дело в том, что для появления такого подтверждения должен одновременно сойтись целый ряд факторов - сам результативный удар, наличие довольно большого обломка, который позволит провести идентификацию, наличие самого видео, которое будет активно распространено и замечено и в конце концов попадет в украинское инфопространство. И такое совпадение, на практике, обычно является результатом количества", - объясняется в материале.

Фото: жалобы россиян и обломки "Пекла" на земле (t.me/parapax)

Ракета-дрон "Пекло": что известно

Первое упоминание о ракете-дроне "Пекло" появилось в начале декабря 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский передал Вооруженным силам первую партию этих дронов 6 декабря. На тот момент утверждалось, что в активе "Пекло" - по меньшей мере пять удачных применений по российским целям. Но подтверждений информации не было.

О самом изделии известно очень мало: его скорость - до 700 км/ч благодаря небольшим размерам и реактивному двигателю, а дальность применения дрона достигает 700 километров. Другие параметры не раскрывались.

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