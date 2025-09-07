ua en ru
Снова в шляпке: Осадчая покорила Ukrainian Fashion Week необычным "луком"

Воскресенье 07 сентября 2025
Снова в шляпке: Осадчая покорила Ukrainian Fashion Week необычным "луком" Екатерина Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Полина Иваненко

Телеведущая Катя Осадчая посетила Ukrainian Fashion Week в Киеве вместе с мужем Юрием Горбуновым и их сыном. Звезда выбрала оригинальный образ, который соединил классику, тренды и ее культовую "фишку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Горбунова.

Какой образ примерила Осадчая

Вместо "классических" платьев ведущая сделала ставку на необычный комбинезон с массивными бретелями-подтяжками.

Снова в шляпке: Осадчая покорила Ukrainian Fashion Week необычным &quot;луком&quot;Образ Осадчей на Ukrainian Fashion Week (скриншот)

Такой комбинезон легко трансформируется: его можно стилизовать как с топом, так и с рубашкой или жакетом. Кстати, его создал украинский бренд HAVRY. Стоимость комбинезона - более 24 тысяч гривен.

Снова в шляпке: Осадчая покорила Ukrainian Fashion Week необычным &quot;луком&quot;Сколько стоит "лук" Осадчей (скриншот)

Свой образ Осадчая дополнила белой классической рубашкой. А главной "изюминкой" стала черная шляпка-кепи.

Этот аксессуар уже давно стал визитной карточкой ведущей, однако в последнее время она появляется в нем не так часто. Поэтому выход на Ukrainian Fashion Week в таком "луке" сразу привлек внимание. Шляпка не только подчеркнула индивидуальность Осадчей, но и гармонично завершила сдержанную стилизацию.

Почему этот образ заслуживает внимания

Сочетание комбинезона с подтяжками, классической белой рубашки и шляпки показало, как можно создать необычный и одновременно элегантный образ без излишеств.

Осадчая доказала, что даже самые простые цвета и лаконичные формы могут выглядеть дорого, если их правильно стилизовать.

