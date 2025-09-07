Снова в шляпке: Осадчая покорила Ukrainian Fashion Week необычным "луком"
Телеведущая Катя Осадчая посетила Ukrainian Fashion Week в Киеве вместе с мужем Юрием Горбуновым и их сыном. Звезда выбрала оригинальный образ, который соединил классику, тренды и ее культовую "фишку".
Какой образ примерила Осадчая
Вместо "классических" платьев ведущая сделала ставку на необычный комбинезон с массивными бретелями-подтяжками.
Такой комбинезон легко трансформируется: его можно стилизовать как с топом, так и с рубашкой или жакетом. Кстати, его создал украинский бренд HAVRY. Стоимость комбинезона - более 24 тысяч гривен.
Свой образ Осадчая дополнила белой классической рубашкой. А главной "изюминкой" стала черная шляпка-кепи.
Этот аксессуар уже давно стал визитной карточкой ведущей, однако в последнее время она появляется в нем не так часто. Поэтому выход на Ukrainian Fashion Week в таком "луке" сразу привлек внимание. Шляпка не только подчеркнула индивидуальность Осадчей, но и гармонично завершила сдержанную стилизацию.
Почему этот образ заслуживает внимания
Сочетание комбинезона с подтяжками, классической белой рубашки и шляпки показало, как можно создать необычный и одновременно элегантный образ без излишеств.
Осадчая доказала, что даже самые простые цвета и лаконичные формы могут выглядеть дорого, если их правильно стилизовать.
