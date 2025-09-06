Будто знала: как Квиткова собрала "лук" невесты для романтического свидания с Бражко (фото)

Даша Квиткова оказалась в центре сказочного момента - свидание с футболистом Владимиром Бражко обернулось предложением руки и сердца . Блогерша будто чувствовала и выбрала для встречи нежный романтический образ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогера.

Образ Даши Квитковой для свидания с Бражко

Платье

Для свидания блогер выбрала длинное летнее платье белого цвета с нежным голубым цветочным принтом.

Фасон с короткими рукавами-фонариками и открытым декольте придал легкости и романтичности.

Прическа

Волосы Даша оставила распущенными, сделав ставку на естественность. Такая легкая прическа создавала непринужденный и одновременно элегантный эффект.

Образ Квитковой для свидания с Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)

Маникюр

Особого внимания заслуживает маникюр. Нежно-розовые, максимально деликатные ногти квадратной формы идеально дополнили "лук" невесты.

Главный акцент создало роскошное бриллиантовое кольцо, о возможной стоимости которого мы рассказывали ранее.

Маникюр и обручальное кольцо Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Атмосфера вечера

Свидание состоялось среди зеленого гольф-поля, украшенного белыми цветами, свечами и огромным сердцем из ткани.

Именно в такой атмосфере, полной романтики и нежности, Бражко сделал предложение любимой.

Пара выглядела счастливой: Даша улыбалась, а футболист нежно обнимал ее, что можно увидеть на совместных фото.

"Классно поиграли в гольф", - прокомментировала неожиданное завершение вечера блогерша.

Помолвка Квитковой и Бражка (фото: https://www.instagram.com/p/DORLXhuiIgu)

Почему этот образ "выстрелил"

Платье с цветочным принтом стало символическим выбором. Оно простое, но чрезвычайно романтичное. Напоминает классические свадебные мотивы.

В сочетании с бриллиантовым кольцом и атмосферой свидания образ Квитковой выглядел нежным и очень уместным для момента, который пара запомнит на всю жизнь.