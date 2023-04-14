Только успевай 200-х вывозить. Оккупант пожаловался на большое количество вооружения ВСУ (перехват)
Российский военный пожаловался жене, которую вместе с другими оккупантами постоянно обстреливают украинские военные. Из-за этого армия РФ несет значительные человеческие потери.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Украины.
Россиянин жалуется, что Украина постоянно получает вооружение от Великобритании, США и Германии. Поэтому украинские военные могут вести постоянные обстрелы по позициям оккупантов.
"Три дня творилось черти-что. Здесь в Торске пиздец творящие, уроды. Только успевай 200-х, 300-х вывозить. Плюс еще какие-то шесть 200-х лежат, не знаю, чьи даже", - рассказывает он.
Он также посетовал, что в один из дней ВСУ нанесли по его позиции 36 ударов.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили одно из подразделений россиян и заняли их позиции.
Также мы писали, что украинские десантники уничтожили полевой лагерь врага в Донецкой области.
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