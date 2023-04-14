ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Только успевай 200-х вывозить. Оккупант пожаловался на большое количество вооружения ВСУ (перехват)

Новина українською →
Россия, Пятница 14 апреля 2023 18:54
Только успевай 200-х вывозить. Оккупант пожаловался на большое количество вооружения ВСУ (перехват) Фото: оккупант пожаловался на большое количество вооружения ВСУ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный пожаловался жене, которую вместе с другими оккупантами постоянно обстреливают украинские военные. Из-за этого армия РФ несет значительные человеческие потери.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Россиянин жалуется, что Украина постоянно получает вооружение от Великобритании, США и Германии. Поэтому украинские военные могут вести постоянные обстрелы по позициям оккупантов.

"Три дня творилось черти-что. Здесь в Торске пиздец творящие, уроды. Только успевай 200-х, 300-х вывозить. Плюс еще какие-то шесть 200-х лежат, не знаю, чьи даже", - рассказывает он.

Он также посетовал, что в один из дней ВСУ нанесли по его позиции 36 ударов.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили одно из подразделений россиян и заняли их позиции.

Также мы писали, что украинские десантники уничтожили полевой лагерь врага в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Главное управление разведки
NEWS
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине