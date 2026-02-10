RU

Экономика

Опять с графиками? Как будут отключать свет в Украине 11 февраля

Фото: графики отключений света в течение суток будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 11 февраля, во всех областях Украины будут действовать отключения света по графикам. Кроме того, для промышленности будут применяться ограничения мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: Харьковская область объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике

Причиной отключений электроэнергии по графикам являются последствия массированных комбинированных обстрелов украинской энергетики.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, всех украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию после того, как она появляется по графикам.

 

Ситуация со светом в Украине

Напомним, в ночь на сегодня, 10 февраля, оккупанты нанесли циничный удар по энергетике Одесской области - пострадал объект критической инфраструктуры.

Ранее, в ночь на 7 февраля, россияне осуществили комбинированный удар по Украине. Для своих атак враг применил стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные дроны.

Той ночью россияне били по разным регионам Украины, однако основной целью стали именно западные области. В "Укрэнерго" сообщали о массированной атаке на объекты энергосистемы, из-за чего в большинстве регионов ввели аварийные отключения света.

Согласно данным Кабмина, под удар попали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

Более того, в ДТЭК вечером сообщили, что в Киеве свет подают только на 1,5-2 часа в сутки, добавив, что ближайшие дни будут тяжелыми. Однако энергетикам удалось стабилизировать систему, поэтому утром 8 февраля Киев вернулся к временным графикам отключений.

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский отметил, что не во всех областях проблемы со светом решаются вовремя. Он также анонсировал выводы по этому поводу.

