Опять с графиками? Как будут отключать свет в Украине 11 февраля

Ситуация со светом в Украине

Напомним, в ночь на сегодня, 10 февраля, оккупанты нанесли циничный удар по энергетике Одесской области - пострадал объект критической инфраструктуры.

Ранее, в ночь на 7 февраля, россияне осуществили комбинированный удар по Украине. Для своих атак враг применил стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные дроны.

Той ночью россияне били по разным регионам Украины, однако основной целью стали именно западные области. В "Укрэнерго" сообщали о массированной атаке на объекты энергосистемы, из-за чего в большинстве регионов ввели аварийные отключения света.

Согласно данным Кабмина, под удар попали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

Более того, в ДТЭК вечером сообщили, что в Киеве свет подают только на 1,5-2 часа в сутки, добавив, что ближайшие дни будут тяжелыми. Однако энергетикам удалось стабилизировать систему, поэтому утром 8 февраля Киев вернулся к временным графикам отключений.

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский отметил, что не во всех областях проблемы со светом решаются вовремя. Он также анонсировал выводы по этому поводу.