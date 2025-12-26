Британия установила рекорд по экспорту оружия в 2025 году

В этом году Великобритания экспортировала вооружения на рекордную сумму в 22 миллиарда евро. Более того, правительство страны заявило, что это не предел, и в следующем году эта сумма будет еще больше.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр Британии по оборонным закупкам Люк Поллард, которого цитирует Euractiv .

По его словам, рекордные показатели были достигнуты в результате наращивания правительствами европейских стран военных расходов и расширения оборонных отраслей. Это происходит на фоне полномасштабной войны в Украине и роста угроз безопасности.

"В 2026 году будет еще больше", - отметил британский министр.

Поллард рассказал, что Великобритания "привержена сотрудничеству с союзниками и оборонными предприятиями, чтобы обеспечить лидерство в мировом экспорте оборонной продукции".

Отмечается, что скачок экспорта в этом году произошел в результате двух крупных оборонных соглашений.