ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Британия установила рекорд по экспорту оружия в 2025 году

Великобритания, Пятница 26 декабря 2025 18:59
UA EN RU
Британия установила рекорд по экспорту оружия в 2025 году Фото: министр Британии по оборонным закупкам Люк Поллард (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В этом году Великобритания экспортировала вооружения на рекордную сумму в 22 миллиарда евро. Более того, правительство страны заявило, что это не предел, и в следующем году эта сумма будет еще больше.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр Британии по оборонным закупкам Люк Поллард, которого цитирует Euractiv.

По его словам, рекордные показатели были достигнуты в результате наращивания правительствами европейских стран военных расходов и расширения оборонных отраслей. Это происходит на фоне полномасштабной войны в Украине и роста угроз безопасности.

"В 2026 году будет еще больше", - отметил британский министр.

Поллард рассказал, что Великобритания "привержена сотрудничеству с союзниками и оборонными предприятиями, чтобы обеспечить лидерство в мировом экспорте оборонной продукции".

Отмечается, что скачок экспорта в этом году произошел в результате двух крупных оборонных соглашений.

Напомним, украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что сейчас более 50% вооружения в ВСУ именно украинского производства. По ее словам, более 75% расходов на закупку оружия и техники в этом году пошли на закупку у украинских производителей.

Отметим, заместитель начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Журавлев заявил в интервью РБК-Украина, что украинские военные в ближайшее время получат новые образцы вооружения и техники, включая современные беспилотники и артиллерию.

Ранее советник президента по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин сообщил, что Украина уже запустила серийное производство баллистических ракет.

О том, куда может достать украинская баллистика, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
Новости
Россия применяет "Калибры" периодически: Плетенчук назвал причину
Россия применяет "Калибры" периодически: Плетенчук назвал причину
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну