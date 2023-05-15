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Снова с бинтом на руке. Лукашенко впервые появился на публике после 9 мая

Фото: Лукашенко впервые появился на публике после 9 мая (t.me/pul_1)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые с 9 мая появился на публике. На его руке снова заметили бинт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "МотолькоПомоги" в Telegram.

Диктатора показали на фото во время визита в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Там он должен заслушать доклад об организации и выполнения задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Фото: Лукашенко показали на публике впервые после 9 мая (t.me/motolkohelp)

Как отмечает Telegram-канал, на фото можно заметить бинт на левой руке Лукашенко. При этом на параде в Москве у него была перебинтована правая рука.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Лукашенко госпитализировали в клинику под Минском. Данные о болезни диктатора подтвердил первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин.

Также мы писали, что Лукашенко на параде к 9 мая в Минске впервые не выступил с речью. Вместо него говорил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

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