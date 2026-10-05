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Люди готовятся к зиме: в Киеве число квартир в аренду выросло на 66%, а на Западе резко упало

18:39 05.10.2026 Пн
4 мин
aimg Василина Копытко
Люди готовятся к зиме: в Киеве число квартир в аренду выросло на 66%, а на Западе резко упало Какая ситуация на рынке аренды Украины (коллаж РБК-Украина)
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В Киеве и Одессе за последние два месяца резко вызросло количество объявлений об аренде квартир. В то же время, в городах на западе Украины предложений жилья заметно сократилось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ЛУН.

В Киеве объявлений об аренде увеличилось на 66%, в Одессе - втрое

ЛУН сравнил количество объявлений об аренде квартир по состоянию на 1 августа и 2 октября 2026 в 22 городах Украины. Отдельно проанализировал изменения за последнюю неделю - между пятницей, 25 сентября и пятницей, 2 октября.

"Внутреннюю миграцию мы действительно наблюдаем еще с середины августа. Люди готовятся к зиме: меняют жилье и районы в пределах столицы или переезжают в более безопасные регионы. Увеличение количества объявлений в Киеве и сокращение в ряде городов западных областей согласовывается с этими процессами. Однако только по объявлениям невозможно определить сколько людей перейхало и по каким причинам", - говорит руководительница ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

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По ее словам, рост предложения в Киеве происходит плавно за последние два месяца и ускорился в сентябре.

"За последнюю неделю количество объявлений увеличилось на 5,4%. Поэтому говорить о внезапном массовом выезде киевлян на основании скриншотов карты bird, распространяющихся в сети, некорректно", - говорит Кирюхина.

По данным ЛУН, за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в Киеве выросло на 66%. В Одессе их стало более чем втрое больше. Вместе с тем, в Черновцах объявлений уменьшилось почти на две трети, а в Ужгороде и Ивано-Франковске - примерно на 60%.

Добавим, что сейчас в Киеве в среднем 1-комнатную квартиру сдают за 17 тыс. грн, 2-комнатную - за 25 тыс. грн. А в Одессе за 12 тыс. и 15,8 тыс. грн., соответственно.

Ситуация на рынке аренды в Киеве (инфографика ЛУН)
Ситуация на рынке аренды (инфографика ЛУН)

Где еще выросло количество предложений

По данным ЛУН, в Запорожье количество объявлений увеличилось на 79%, в Сумах - на 78%, в Херсоне - на 72%. В Днепре рост составил 32%, в Харькове - 27%, в Виннице - 23%, в Николаеве - 18%.

В Черкассах и Чернигове количество объявлений выросло на 16%, в Хмельницком - на 7%.

Где выбор аренды сократился

За последние два месяца в Черновцах количество объявлений уменьшилось на 65%, то есть почти на две трети. В Ужгороде - на 61%, в Ивано-Франковске - на 59%.

Также снизилось количество предложений на 35% в Луцке, в Тернополе - на 34%, в Полтаве - на 24%, во Львове - на 22%. В Житомире объявлений стало меньше на 18%, в Ровно - 11%, в Кропивницком - 2%.

Люди готовятся к зиме: в Киеве число квартир в аренду выросло на 66%, а на Западе резко упало
Ситуация на рынке аренды в Украине (инфографика ЛУН)

Что изменилось за последнюю неделю

С 25 сентября по 2 октября количество объявлений об аренде продолжило сокращаться в Ужгороде - на 19,4%, во Львове - на 10,5%, в Ивано-Франковске - на 7,6%.

В то же время в Киеве объявлений увеличилось на 5,4%, в Одессе - на 3,2%. В Харькове их количество осталось без изменений.

Данные отображают изменение количества активных объявлений, представленных на ЛУН. Это сравнение предложения на конкретные даты, а не сумма объявлений за весь период или количество заключенных сделок.

Люди готовятся к зиме: в Киеве число квартир в аренду выросло на 66%, а на Западе резко упало
Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине (инфографика ЛУН)

Какие цены на западе Украины

Во Львове аренда постоянно дорожает. За год цены выросли на 28-38%, что обусловлено условной безопасностью региона. Сейчас средняя стоимость:

  • 1-комнатная - 24,9 тыс. грн;
  • 2-комнатная - 29,4 тыс. грн;

Аренда в Ивано-Франковске тоже дорожает. За год цены выросли на 44-51% в зависимости от вида недвижимости.

  • 1-комнатная - 22,6 тыс. грн,
  • 2-комнатная - 28,3 тыс. грн;

Тернополь значительно уступает по ценам по сравнению с другими городами на западе, однако стоимость недвижимости здесь тоже постоянно растет. Сейчас 1- и 2-комнатные квартиры сравнялись в цене. В среднем они сдаются по 18,1 тыс. грн в месяц. Такие же цены и в Луцке.

Стоимость аренды в Ужгороде показывает стабильный рост. Последние данные показывают, что за 1-комнатную в городе просят 31 500 грн, 2-комнатную - 47 800 грн.

В Черновцах сейчас недостаточно данных для оценки средней стоимости 1-комнатных квартир, а вот 2-комнатные сдают за 22,5 тыс. грн.

Самым доступным городом на западе сейчас остается Хмельницкий с ценами 15 и 17 тыс. грн на 1- и 2-комнатные квартиры.

Читайте также, что потенциальные перебои с электроэнергией, отоплением и водоснабжением могут заставить до 40% украинцев переехать в другое жилье этой зимой.

Ранее мы писали о том, что в Украине вырос спрос на частные дома, а вместе с ним - цены. За последний год такая недвижимость больше всего подорожала в Ровенской области - на 36%, в Черновицкой и Одесской - на 35%.

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