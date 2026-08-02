Скидка до 10%: на какие квартиры легче всего сбить цену и кто из продавцов уступит

Главное: Где больше всего уступок: Наибольшее пространство для торга есть в старом жилом фонде - "хрущевках" и панельных домах. Скидка здесь может составлять от 5% до 10% от первоначальной стоимости.

Наибольшее пространство для торга есть в старом жилом фонде - "хрущевках" и панельных домах. Скидка здесь может составлять от 5% до 10% от первоначальной стоимости. Наличные деньги решает: Покупатели с наличными имеют гораздо больше шансов получить скидку, чем те, кто рассчитывается по государственным программам.

Покупатели с наличными имеют гораздо больше шансов получить скидку, чем те, кто рассчитывается по государственным программам. Когда продавцы уступают: Чаще снижают цену те, кому нужна срочная продажа, а также владельцы, чей объект долго "висел" по завышенной цене.

Чаще снижают цену те, кому нужна срочная продажа, а также владельцы, чей объект долго "висел" по завышенной цене. Ремонт не окупится: Эксперт не советует делать дорогостоящий ремонт в старом фонде перед продажей - дорогие улучшения уже не придают жилью соответствующую стоимость. Достаточно легкого косметического обновления.

По его словам, наибольшее пространство для торга обычно имеют квартиры в старом жилом фонде - панельных домах и "хрущевках".

"Если это старая панелька или хрущевка - там больше торгуются", - отметил эксперт.

В то же время важную роль играет способ оплаты. По словам Дерлюка, покупатели, рассчитываемые наличными, имеют больше шансов получить скидку, чем те, кто покупает жилье по государственным программам.

Эксперт отметил, что владельцы недвижимости нередко поначалу не готовы работать с государственными программами из-за непонимания процедуры, однако после разъяснений меняют свою позицию.

Когда продавцы готовы больше уступать

По словам Дерлюка, больше всего шансов получить скидку возникает тогда, когда продавцу нужно быстро реализовать квартиру. К примеру, это может быть связано с выездом за границу или необходимостью срочно продать жилье, чтобы приобрести другой объект.

"Люди готовы уступать в зависимости от потребности и ситуации. По старому фонду торг иногда составляет 5-10% стоимости", - сказал он.

Кроме того, продавцы могут пересматривать цену, если квартира долго не продается из-за завышенной первоначальной стоимости.

"Бывает, что объект рекламировался не по рыночной цене, потому что никто не проанализировал рынок и не донес это до собственника. Когда же собственник созревает до рыночной цены, люди готовы уступать", - объяснил эксперт.

Стоит ли делать дорогостоящий ремонт перед продажей

Олег Дерлюк не советует владельцам вкладывать значительные средства в ремонт квартир старого жилищного фонда перед продажей.

По его словам, достаточно провести минимальную предпродажную подготовку: освежить отделку, подкрасить отдельные элементы или выполнить легкий косметический ремонт.

"Делать в старом фонде дорогой ремонт, чтобы потом заработать - этот формат уже не действует. Сегодня покупатели готовы платить только за действительно ликвидное жилье, поэтому важна реалистичная цена", - подытожил эксперт.