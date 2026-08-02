Скидка до 10%: на какие квартиры легче всего сбить цену и кто из продавцов уступит

При покупке квартиры на вторичном рынке в Украине покупатели нередко могут снизить первоначальную цену. Больше возможностей для торга есть со старым жилищным фондом, а размер скидки зависит не только от типа жилья, но и обстоятельств продавца.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал эксперт по недвижимости Олег Дерлюк.
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По его словам, наибольшее пространство для торга обычно имеют квартиры в старом жилом фонде - панельных домах и "хрущевках".
"Если это старая панелька или хрущевка - там больше торгуются", - отметил эксперт.
В то же время важную роль играет способ оплаты. По словам Дерлюка, покупатели, рассчитываемые наличными, имеют больше шансов получить скидку, чем те, кто покупает жилье по государственным программам.
Эксперт отметил, что владельцы недвижимости нередко поначалу не готовы работать с государственными программами из-за непонимания процедуры, однако после разъяснений меняют свою позицию.
По словам Дерлюка, больше всего шансов получить скидку возникает тогда, когда продавцу нужно быстро реализовать квартиру. К примеру, это может быть связано с выездом за границу или необходимостью срочно продать жилье, чтобы приобрести другой объект.
"Люди готовы уступать в зависимости от потребности и ситуации. По старому фонду торг иногда составляет 5-10% стоимости", - сказал он.
Кроме того, продавцы могут пересматривать цену, если квартира долго не продается из-за завышенной первоначальной стоимости.
"Бывает, что объект рекламировался не по рыночной цене, потому что никто не проанализировал рынок и не донес это до собственника. Когда же собственник созревает до рыночной цены, люди готовы уступать", - объяснил эксперт.
Олег Дерлюк не советует владельцам вкладывать значительные средства в ремонт квартир старого жилищного фонда перед продажей.
По его словам, достаточно провести минимальную предпродажную подготовку: освежить отделку, подкрасить отдельные элементы или выполнить легкий косметический ремонт.
"Делать в старом фонде дорогой ремонт, чтобы потом заработать - этот формат уже не действует. Сегодня покупатели готовы платить только за действительно ликвидное жилье, поэтому важна реалистичная цена", - подытожил эксперт.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в первом полугодии 2026 года в Украине существенно вырос спрос на покупку частных домов. Больше всего интерес покупателей увеличился в Николаевской, Киевской, Черкасской, Одесской и Днепропетровской областях, тогда как самые дорогие дома остаются в Киеве, Киевской области и Закарпатье, а самые доступные - в Черниговской и Сумской областях.
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