Топ-5 ошибок, которых стоит избегать при покупке квартиры в 2025 году
Многие украинцы мечтают о собственном жилье, но покупка квартиры - процесс не из простых. Из-за нехватки опыта и информации покупатели нередко допускают серьезные ошибки, которые могут стоить времени, денег и нервов.
Руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук в комментарии РБК-Украина рассказала, на что обратить внимание, чтобы сделать покупку максимально безопасной и выгодной.
Считать только стоимость жилья
Покупатели часто считают, что расходы ограничатся только стоимостью квартиры. На самом деле к цене добавляются "скрытые" платежи, которые могут достигать 3-7% от стоимости объекта. Среди них:
- государственная пошлина - 1% от стоимости недвижимости, обычно оплачивается продавцом, но стороны могут договориться о другом варианте;
- пенсионный сбор - 1 % от суммы покупки;
- услуги нотариуса (обычно плата за услуги делится между обеими сторонами);
- комиссия риелтора - 3-5%;
- расходы на банковское кредитование, оценку имущества;
- услуги юриста, который составляет и проверяет документы, осуществляет юридическое сопровождение купли-продажи.
Игнорирование анализа рынка
Без предварительного мониторинга рынка легко приобрести квартиру по завышенной цене или со скрытыми проблемами.
"Чтобы описать суть этой ошибки на ум приходит ситуация, когда вы приезжаете в другую страну и заходите на местный рынок. Ассортимент кажется привлекательным, время ограничено, поэтому возникает страх упустить "выгодную возможность". В результате - вы покупаете сувениры или фрукты, а уже через несколько шагов узнаете, что и цена могла быть ниже, и качество - выше. Тоже самое с рынком недвижимости - когда вы "новичок" легко купить квартиру по откровенно завышенной цене, или попасть на жилье в котором есть "подводные камни", - говорит Остапчук.
Чтобы избежать этого, следует:
- регулярно просматривать объявления с похожими параметрами;
- следить за профильными страницами экспертов и агентств в соцсетях, они часто дают полезную информацию о жилье и его характеристиках;
- читать блоги с советами;
- воспользоваться калькулятором рыночных цен.
Отказ от услуг риелтора
Некоторые покупатели избегают риелторов, чтобы сэкономить. Однако полезными услуги риелтора будут еще на этапе анализа рынка - специалист может подобрать достойные варианты с учетом вашего бюджета.
Риэлторы также отвечают за коммуникацию с владельцем, оформление, проверку документов, объектов и владельцев недвижимости. Специалист по недвижимости может осуществить торг в цене, чтобы получить более выгодное для клиента предложение. Поэтому расходы на услуги риэлтора могут окупиться, однако надежность документации и качественная проверка жилья - будут гарантированы.
Основные критерии, которыми следует руководствоваться при выборе специалиста:
- опыт в сфере недвижимости;
- наличие сертификации, членства в АСНУ, СФНУ или других организациях, подтверждающих уровень профессионализма;
- репутация (можно ознакомиться с личной страницей риелтора или обратиться за рекомендациями к друзьям или знакомым).
Игнорирование проверки документов и объявлений
Непроверенные документы могут стать источником серьезных юридических проблем. Обязательно проверьте:
- право собственности и количество совладельцев - действительно ли продавец является владельцем и не придется ли иметь дело с совладельцами или наследниками в будущем;
- регистрацию лиц в квартире;
- наличие задолженностей;
- доверенность, если продажу осуществляет представитель;
- условия договора (все договоренности должны быть письменно зафиксированы).
"Читайте все, что написано "крупным и мелким" шрифтом, не полагайтесь только на добросовестность продавца. Если между вами и владельцем жилья были устные договоренности, то они должны быть прописаны в договоре", - отмечает эксперт.
Также обращайте внимание на объявления: детальное описание, реалистичная цена, отказ от сомнительных схем с предоплатами и общением в рамках платформы по продаже - признаки безопасной сделки.
Покупка без проверки застройщика или истории дома
Многие покупатели сосредотачиваются исключительно на квартире и при этом игнорируют состояние самого дома или репутацию застройщика. Иногда слишком привлекательная цена может свидетельствовать о юридических или технических проблемах. При покупке квартиры в новостройке обязательно проверьте:
- репутацию застройщика;
- наличие разрешительной документации;
- судебную историю и права на землю (это можно сделать самостоятельно, получив данные на сайте Министерства юстиции по наименованию юридического лица или воспользоваться услугами юриста).
В случае покупки на вторичном рынке важно оценить:
- техническое состояние дома;
- состояние подъездов, крыши, подвалов;
- настроение потенциальных соседей.
Покупка квартиры требует внимательности, тщательной проверки и ответственного подхода. Собрав максимум информации и заручившись поддержкой специалистов, можно избежать большинства ошибок и сделать удачную инвестицию в собственный дом.
Ранее РБК-Украина писало о росте популярности строительства жилья "под ключ" в Украине в 2025 году. Количество объявлений в этой категории увеличилось на 181% по сравнению с 2021 годом, а отзывов - на 54%. Наибольший спрос наблюдается в Киевской и Львовской областях.
Среди преимуществ такого формата - экономия времени, гарантии качества и комплексность услуг. Особенно популярными стали каркасные и модульные дома благодаря скорости возведения и относительной дешевизне. Финансирование осуществляется через банковские кредиты, государственные программы "Собственный дом" и "єВідновлення".
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