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Минобороны предлагает снизить предельный возраст для призывников до 25 лет

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Украина, Четверг 04 мая 2023 18:58
Минобороны предлагает снизить предельный возраст для призывников до 25 лет Фото: Минобороны предлагает снизить предельный возраст для призывников до 25 лет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны совместно с Вооруженными силами Украины предложили новые изменения в законодательство об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на военном учете. Призывной возраст украинцев хотят сократить с 27 до 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как пояснили в Минобороны, такие изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет.

Во-первых, необходимость их ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВЛК. В то время как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.

Во-вторых, длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации.

В ведомстве подчеркнули, что такая инициатива согласована с другими правительственными и структурами безопасности и направлена на укрепление обороноспособности государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, зачем нужны военные билеты, требуют ли их сейчас при поступлении на учебу регистрации брака, что будет, если у вас нет военного билета и за что могут оштрафовать работодателей.

Также раньше мы писали, как распознать нарушения при вручении известий в Украине.

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