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Кабмин поддержал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет

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Украина, Суббота 06 мая 2023 01:24
Кабмин поддержал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет Фото: Кабинет Министров поддержал снижение призывного возраста в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Кабинет Министров Украины поддержал снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кабмин одобрил проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Законопроект предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Внесение поправок инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными силами Украины. В ведомстве отметили, что такие изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет.

Эта инициатива, как отмечают в минобороны, согласована с другими правительственными и структурами безопасности и направлена на укрепление обороноспособности государства.

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