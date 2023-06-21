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ВСУ за сутки уничтожили почти три роты россиян и 68 единиц техники на Таврическом направлении

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Среда 21 июня 2023 17:35
ВСУ за сутки уничтожили почти три роты россиян и 68 единиц техники на Таврическом направлении Фото: ВСУ за сутки уничтожили почти три роты россиян и 68 единиц техники на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные за сутки ликвидировали почти три роты российских оккупантов и поразили 68 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага с позиций и продолжает продвижение. Успехи сил обороны уже заметны", - написал Тарнавский.

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1119 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

Также были уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники оккупантов, в частности:

  • 6 танков;
  • 13 единиц БМП;
  • 2 ББМ;
  • МТЛБ;
  • 3 БпЛА "Supercam";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • 5 гаубиц 2С19 "Мста-С";
  • 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
  • 2 зенитных ракетных комплекса "Стрела";
  • 5 самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт";
  • 2 самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация";
  • самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион";
  • БМ-21 "Град";
  • РЛС "Зоопарк".

Кроме того, наши защитники уничтожили три места хранения боеприпасов россиян.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской области. ВСУ удалось уволить восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой области. Кроме того, наши защитники преуспевают на флангах на Бахмутском направлении.

Однако в последние дни российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.

По последним данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление в Запорожской области и имеют частичный успех. Кроме того, ВСУ контратакуют оккупантов в Луганской области.

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