ВСУ за сутки уничтожили почти три роты россиян и 68 единиц техники на Таврическом направлении

Украинские военные за сутки ликвидировали почти три роты российских оккупантов и поразили 68 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага с позиций и продолжает продвижение. Успехи сил обороны уже заметны", - написал Тарнавский.

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1119 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

Также были уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники оккупантов, в частности:

6 танков;

13 единиц БМП;

2 ББМ;

МТЛБ;

3 БпЛА "Supercam";

БПЛА "Орлан-10";

5 гаубиц 2С19 "Мста-С";

4 гаубицы 2А65 "Мста-Б";

2 зенитных ракетных комплекса "Стрела";

5 самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт";

2 самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация";

самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион";

БМ-21 "Град";

РЛС "Зоопарк".

Кроме того, наши защитники уничтожили три места хранения боеприпасов россиян.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской области. ВСУ удалось уволить восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой области. Кроме того, наши защитники преуспевают на флангах на Бахмутском направлении.

Однако в последние дни российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.

По последним данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление в Запорожской области и имеют частичный успех. Кроме того, ВСУ контратакуют оккупантов в Луганской области.