Ситуация в районе Часового Яра

Армия РФ постоянно штурмует позиции ВСУ по разному виду вооружения в районе Часового Яра Донецкой области. В частности, оккупанты наносят удары по данному направлению термобарическими боеприпасами.

Накануне, 11 июня в ВСУ уточняли, что оккупанты не захватили село Ивановское и не продвинулись в глубь города Часов Яр в Донецкой области. Эти населённые пункты контролируют Вооруженные силы Украины.

При этом уже 12 июня в британской разведке рассказали, что РФ, вероятно, добилась ограниченного прорыва в восточный пригород Часового Яра.

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