RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Уничтожить их всех": ГУР показало эффектное видео работы Международного легиона на Донбассе

Фото: Международный легион ГУР МО Украины воюет на Донбассе (militarist.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Главное управление разведки МО Украины показало работу воинов Международного легиона под Часовом Яром, отражающих попытки российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

"При контакте приказ прост - не позволить захватчикам продвинуться и уничтожить всех!", - говорится в сообщении.

Согласно видео, группировка легионеров сосредоточена на ликвидации живой силы врага и проводит активные боевые действия в направлении Часового Яра.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, как легионеры ГУР уничтожают врага, в частности, с помощью пулемета "Browning M2".

Ситуация в районе Часового Яра

Армия РФ постоянно штурмует позиции ВСУ по разному виду вооружения в районе Часового Яра Донецкой области. В частности, оккупанты наносят удары по данному направлению термобарическими боеприпасами.

Накануне, 11 июня в ВСУ уточняли, что оккупанты не захватили село Ивановское и не продвинулись в глубь города Часов Яр в Донецкой области. Эти населённые пункты контролируют Вооруженные силы Украины.

При этом уже 12 июня в британской разведке рассказали, что РФ, вероятно, добилась ограниченного прорыва в восточный пригород Часового Яра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассГУРВойна России против Украины