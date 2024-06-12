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Российские войска, вероятно, заняли пригород Часового Яра, - британская разведка

Украина, Среда 12 июня 2024 11:58
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Российские войска, вероятно, заняли пригород Часового Яра, - британская разведка Фото: Часов Яр частично занят российскими войсками (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сухопутные войска России, вероятно, добились ограниченного прорыва в восточный пригород Часового Яра, города, расположенного примерно в 8 км к западу от Бахмута на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российские войска также, вероятно, взяли под свой контроль Ивановское, село к юго-востоку от Часового Яра. Сообщается, что в городских районах ведутся ожесточенные бои, при этом ВСУ противостоят наступлению.

По данным британской разведки, российские войска, скорее всего, останутся на восточной стороне канала, проходящего через город, который представляет собой препятствие для их продвижения.

При этом российские войска используют пехоту для наступления, где уровень потерь высок. Кроме того, сообщается об артиллерийских ударах по городу с применением термобарических боеприпасов.

"Часов Яр, вероятно, представляет ценность для России из-за своего стратегического положения на плато, а также из-за его исторического использования в качестве логистического узла для ВСУ", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, обновленная 11 июня карта аналитического проекта DeepState показывала, что российские войска захватили село Ивановское.

Российские войска, вероятно, заняли пригород Часового Яра, - британская разведка

https://deepstatemap.live/

В то же время спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин 11 июня заявил, что село Ивановское находится под контролем Сил обороны и "они успешно отбивают все вражеские штурмы". Он также сообщил, что "российской армии в городе Часов Яр нет".

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Донецкая область Часов Яр
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