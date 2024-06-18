UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Знищити їх всіх": ГУР показало ефектне відео роботи Міжнародного легіону на Донбасі

Фото: Міжнародний легіон ГУР МО України воює на Донбасі (militarist.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Головне управління розвідки МО України показало роботу воїнів Міжнародного легіону під Часовим Яром, які відбивають спроби російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.

"Під час контакту  наказ простий - не дозволити  загарбникам просунутись і знищити всіх!", - йдеться в повідомленні.

Згідно із відео, групування легіонерів зосереджене на ліквідації живої сили ворога та проводить активні бойові дії в напрямку Часового Яру. 

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, як легіонери ГУР нищать ворога, зокрема, за допомогою кулемета "Browning M2".

Ситуація у районі Часового Яру

Армія РФ постійно штурмує позиції ЗСУ з різного виду озброєння у районі Часового Яру Донецької області. Зокрема, окупанти завдають ударів по на даному напрямку термобаричними боєприпасами.

Напередодні, 11 червня у ЗСУ уточнювали, що окупанти не захопили село Іванівське і не просунулися в глиб міста Часів Яр у Донецькій області. Ці населені пункти контролюють Збройні сили України.

При цьому вже 12 червня в британській розвідці розповіли, що РФ, ймовірно, домоглася обмеженого прориву до східного передмістя Часового Яру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасГУРВійна Росії проти України