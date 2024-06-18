"Знищити їх всіх": ГУР показало ефектне відео роботи Міжнародного легіону на Донбасі

"Під час контакту наказ простий - не дозволити загарбникам просунутись і знищити всіх!", - йдеться в повідомленні.

Згідно із відео, групування легіонерів зосереджене на ліквідації живої сили ворога та проводить активні бойові дії в напрямку Часового Яру.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, як легіонери ГУР нищать ворога, зокрема, за допомогою кулемета "Browning M2".