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В ГУР показали, как легионеры уничтожают оккупантов из Browning M2 возле Часового Яра

Донбасс, Среда 12 июня 2024 13:37
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В ГУР показали, как легионеры уничтожают оккупантов из Browning M2 возле Часового Яра Фото: пулемет "Browning M2" (facebook.com/MinistryofDefence UA-1)
Автор: Наталия Гурковская

Бои в районе Часового Яра Донецкой области продолжаются. Легионеры ГУР уничтожают врага, в частности, с помощью пулемета "Browning M2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Легионеры Международного легиона ГУР возле Часового Яра уничтожают врага из крупнокалиберного пулемета "Browning M2", - говорится в сообщении.

Что известно про "Browning M2"

Пулемет Browning M2 - крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Этот пулемет эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах.

Разнообразные модификации этого пулемета широко использовались армией США с 1920-х годов по сей день, он использовался на протяжении Второй мировой, Корейской, Вьетнамской, Иракской и других войн. Этот пулемет остается на вооружении многих стран НАТО и ряда других стран. Широко применялся в авиации США во время Второй мировой войны (Р-40, P-47, P-51).

Ситуация в районе Часового Яра

Россияне постоянно штурмуют позиции ВСУ из разного вида вооружения в районе Часового Яра Донецкой области. В частности, оккупанты наносят удары по Часовому Яру Донецкой области при помощи термобарических боеприпасов.

11 июня в ВСУ уточняли, что оккупанты не захватили село Ивановское и не продвинулись в глубь города Часов Яр в Донецкой области. Эти населённые пункты контролируют Вооруженные силы Украины.

При этом, уже 12 июня в британской разведке рассказали, что РФ, вероятно, добилась ограниченного прорыва в восточный пригород Часового Яра.

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