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"Уничтожить их всех": ГУР показало эффектное видео работы Международного легиона на Донбассе

Донбасс, Вторник 18 июня 2024 13:10
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"Уничтожить их всех": ГУР показало эффектное видео работы Международного легиона на Донбассе Фото: Международный легион ГУР МО Украины воюет на Донбассе (militarist.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Главное управление разведки МО Украины показало работу воинов Международного легиона под Часовом Яром, отражающих попытки российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

"При контакте приказ прост - не позволить захватчикам продвинуться и уничтожить всех!", - говорится в сообщении.

Согласно видео, группировка легионеров сосредоточена на ликвидации живой силы врага и проводит активные боевые действия в направлении Часового Яра.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, как легионеры ГУР уничтожают врага, в частности, с помощью пулемета "Browning M2".

Ситуация в районе Часового Яра

Армия РФ постоянно штурмует позиции ВСУ по разному виду вооружения в районе Часового Яра Донецкой области. В частности, оккупанты наносят удары по данному направлению термобарическими боеприпасами.

Накануне, 11 июня в ВСУ уточняли, что оккупанты не захватили село Ивановское и не продвинулись в глубь города Часов Яр в Донецкой области. Эти населённые пункты контролируют Вооруженные силы Украины.

При этом уже 12 июня в британской разведке рассказали, что РФ, вероятно, добилась ограниченного прорыва в восточный пригород Часового Яра.

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