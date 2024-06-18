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"Знищити їх всіх": ГУР показало ефектне відео роботи Міжнародного легіону на Донбасі

Донбас, Вівторок 18 червня 2024 13:10
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"Знищити їх всіх": ГУР показало ефектне відео роботи Міжнародного легіону на Донбасі Фото: Міжнародний легіон ГУР МО України воює на Донбасі (militarist.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Головне управління розвідки МО України показало роботу воїнів Міжнародного легіону під Часовим Яром, які відбивають спроби російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.

"Під час контакту наказ простий - не дозволити загарбникам просунутись і знищити всіх!", - йдеться в повідомленні.

Згідно із відео, групування легіонерів зосереджене на ліквідації живої сили ворога та проводить активні бойові дії в напрямку Часового Яру.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, як легіонери ГУР нищать ворога, зокрема, за допомогою кулемета "Browning M2".

Ситуація у районі Часового Яру

Армія РФ постійно штурмує позиції ЗСУ з різного виду озброєння у районі Часового Яру Донецької області. Зокрема, окупанти завдають ударів по на даному напрямку термобаричними боєприпасами.

Напередодні, 11 червня у ЗСУ уточнювали, що окупанти не захопили село Іванівське і не просунулися в глиб міста Часів Яр у Донецькій області. Ці населені пункти контролюють Збройні сили України.

При цьому вже 12 червня в британській розвідці розповіли, що РФ, ймовірно, домоглася обмеженого прориву до східного передмістя Часового Яру.

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