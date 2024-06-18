"Знищити їх всіх": ГУР показало ефектне відео роботи Міжнародного легіону на Донбасі
Головне управління розвідки МО України показало роботу воїнів Міжнародного легіону під Часовим Яром, які відбивають спроби російських атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.
"Під час контакту наказ простий - не дозволити загарбникам просунутись і знищити всіх!", - йдеться в повідомленні.
Згідно із відео, групування легіонерів зосереджене на ліквідації живої сили ворога та проводить активні бойові дії в напрямку Часового Яру.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, як легіонери ГУР нищать ворога, зокрема, за допомогою кулемета "Browning M2".
Ситуація у районі Часового Яру
Армія РФ постійно штурмує позиції ЗСУ з різного виду озброєння у районі Часового Яру Донецької області. Зокрема, окупанти завдають ударів по на даному напрямку термобаричними боєприпасами.
Напередодні, 11 червня у ЗСУ уточнювали, що окупанти не захопили село Іванівське і не просунулися в глиб міста Часів Яр у Донецькій області. Ці населені пункти контролюють Збройні сили України.
При цьому вже 12 червня в британській розвідці розповіли, що РФ, ймовірно, домоглася обмеженого прориву до східного передмістя Часового Яру.
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