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Уничтожить еще до пуска: способна ли Украина останавливать российскую баллистику на старте

09:35 06.08.2026 Чт
2 мин
Можно ли уничтожать русские баллистические ракеты к моменту запуска?
aimg Лев Шевченко aimg Андрей Тимощенков
Фото: Установка "Искандер" (ArmyInform)

Кроме ПВО есть еще один способ противодействия баллистическим ударам РФ – поражение пусковых установок еще до запуска ракеты. Реализация такого сценария возможна, но требует максимальной скорости и координации разведки и средств поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение военных экспертов Александра Коваленко и Ивана Ступака в материале "Как Украине и Западу преодолеть баллистическую ловушку России: разбор военных экспертов".

Потребуются считанные минуты на удар

Такой сценарий вполне реален, однако для его реализации необходима максимальная координация между всеми средствами разведки и поражения, объясняет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Необходимо выявить пусковую установку еще на этапе выдвижения или подготовки к пуску и нанести удар буквально в течение считанных минут", – отмечает Коваленко.

По его словам, именно поэтому Украине нужна собственная баллистика, которая позволит наносить удары практически мгновенно после обнаружения цели.

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Собственная баллистика как элемент сдерживания

Активная оборона может стать одним из ключевых элементов будущей системы защиты, согласен военный эксперт Иван Ступак. Если есть информация о подготовке запуска, лучшее решение – уничтожить самую пусковую установку еще до старта ракеты.

В то же время, именно развитие украинских баллистических ракет, по его мнению, может стать одним из самых эффективных инструментов сдерживания российских атак.

"Надеюсь, что украинские программы, о которых в последнее время много говорят, действительно перейдут от заявлений к серийному производству", – говорит Ступак.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина планирует уничтожать баллистические пусковые установки РФ.

Также мы писали о позиции МИД о необходимости уничтожения таких установок.

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