Украинские десантники уничтожили полевой лагерь оккупантов в Донецкой области (видео)

Украинские десантники разбили полевой лагерь оккупантов в Донецкой области. Они планировали атаковать позиции военных ВСУ, но их планы были разрушены разгромным штурмом наших бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"И когда он опрокинул туда дополнительные силы для наступления, бригадная артиллерия разнесла их укрепления вдребезги", - добавили десантники.

Однако, как отмечают военные, наши БПЛА быстро обнаружили намерения врага,

"Российские оккупанты разбили лагерь в одном из районов Донецкой области в надежде в дальнейшем атаковать позиции 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным на утро вторника, 4 апреля, ВСУ ликвидировали за сутки 530 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 175690 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 6 ББМ и 15 БПЛА.

Напомним, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили 69 атак оккупантов.

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