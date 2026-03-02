Уничтожили редкие радары и центр связи: ВСУ метко ударили по целям РФ

Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам РФ в Крыму и на Луганщине. Под поражение попали редкие радиолокационные станции и не только.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, операции провели в ночь на 2 марта.
Украинские подразделения ударили по нескольким важным целям на полуострове, которые враг использовал для контроля воздушного пространства и связи.
Под поражение попали:
центр дальней космической связи в районе Витино вблизи Евпатории;
радиолокационная станция "Подлет-К1" возле Виноградного, Ялтинский район.
Отдельно Силы обороны отработали по технике россиян на временно оккупированной территории Луганской области.
За минувшие сутки поражено:
РЛС "Каста 2Е2" в районе Любимого;
РЛС "ЯСТРЕБ А-В" возле Тополей.
Такие станции помогают российской армии выявлять цели в воздухе.
Эти радиолокационные станции считаются редкими и ценными для российской армии по нескольким причинам.
РЛС "Подлет-К1" - это современная мобильная станция низковысотного обнаружения. Она предназначена для поиска малозаметных целей - в частности крылатых ракет, БПЛА и самолетов на малых высотах. Таких комплексов в РФ мало, поскольку это относительно новая разработка и ее серийное производство не является массовым.
РЛС "Каста-2Е2" - специализированная станция кругового обзора, оптимизированная именно под обнаружение низколетящих целей. Хотя она старше "Подлета", эти РЛС активно используются в ПВО РФ. Их также не много, поскольку производство новых единиц ограничено, а восстановление поврежденных - сложное.
Фото: РЛС "Каста-2Е2" уничтожена в Крыму (росСМИ)
"Ястреб А-В" - малораспространенный комплекс радиолокационной разведки и контрбатарейной борьбы. Он используется для обнаружения траекторий снарядов и работы артиллерии. Это узкоспециализированная техника, которую производят малыми партиями.
Фото: РЛС "Ястреб А-В" уничтожена (росСМИ)
Также украинские военные били по местам скопления личного состава врага.
В частности, под огонь попали районы, где находилось подразделение радиоэлектронной разведки "Рубикон":
Керменчик на ВОТ Донецкой области;
Конские Раздоры на ВОТ Запорожской области.
В последние дни украинские силы регулярно сообщают о точных атаках по военным целям РФ. В частности, накануне Силы обороны нанесли удары по пункту управления и складам оккупантов. Сообщалось о пожарах на объектах от Белгорода до временно оккупированных территорий.
Также недавно военные отчитывались об атаках по тыловым целям противника. Среди пораженных объектов были нефтебаза и центр управления дронами.
26 февраля бойцы ССО провели операцию во вражеском тылу и устроили засаду, в результате которой оккупанты понесли потери. А 24 февраля украинские силы уничтожили, в частности, комплекс "Бук", РСЗО "Ураган" и центр управления российской армии.
Также сообщалось об ударах большой дальности - ВСУ уничтожили "Бук", "Ураган" и центр управления армии РФ.