RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Уничтожили редкие радары и центр связи: ВСУ метко ударили по целям РФ

Фото: РЛС "Подлет-К1" уничтожена (росСМИ)
Автор: Елена Чупровская

Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам РФ в Крыму и на Луганщине. Под поражение попали редкие радиолокационные станции и не только.

Что именно поразили в Крыму

Украинские подразделения ударили по нескольким важным целям на полуострове, которые враг использовал для контроля воздушного пространства и связи.

Под поражение попали:

  • центр дальней космической связи в районе Витино вблизи Евпатории;

  • радиолокационная станция "Подлет-К1" возле Виноградного, Ялтинский район.

Удары по РЛС на Луганщине

Отдельно Силы обороны отработали по технике россиян на временно оккупированной территории Луганской области.

За минувшие сутки поражено:

  • РЛС "Каста 2Е2" в районе Любимого;

  • РЛС "ЯСТРЕБ А-В" возле Тополей.

Такие станции помогают российской армии выявлять цели в воздухе.

В чем особенность этих РЛС

Фото: РЛС "Подлет-К1" уничтожена в Крыму (росСМИ)

Эти радиолокационные станции считаются редкими и ценными для российской армии по нескольким причинам.

РЛС "Подлет-К1" - это современная мобильная станция низковысотного обнаружения. Она предназначена для поиска малозаметных целей - в частности крылатых ракет, БПЛА и самолетов на малых высотах. Таких комплексов в РФ мало, поскольку это относительно новая разработка и ее серийное производство не является массовым.

РЛС "Каста-2Е2" - специализированная станция кругового обзора, оптимизированная именно под обнаружение низколетящих целей. Хотя она старше "Подлета", эти РЛС активно используются в ПВО РФ. Их также не много, поскольку производство новых единиц ограничено, а восстановление поврежденных - сложное.

Фото: РЛС "Каста-2Е2" уничтожена в Крыму (росСМИ)

"Ястреб А-В" - малораспространенный комплекс радиолокационной разведки и контрбатарейной борьбы. Он используется для обнаружения траекторий снарядов и работы артиллерии. Это узкоспециализированная техника, которую производят малыми партиями.

Фото: РЛС "Ястреб А-В" уничтожена (росСМИ)

Что еще поразили СОУ

Также украинские военные били по местам скопления личного состава врага.

В частности, под огонь попали районы, где находилось подразделение радиоэлектронной разведки "Рубикон":

  • Керменчик на ВОТ Донецкой области;

  • Конские Раздоры на ВОТ Запорожской области.

Как Украина уничтожает оккупантов на фронте и в тылу

В последние дни украинские силы регулярно сообщают о точных атаках по военным целям РФ. В частности, накануне Силы обороны нанесли удары по пункту управления и складам оккупантов. Сообщалось о пожарах на объектах от Белгорода до временно оккупированных территорий.

 

Также недавно военные отчитывались об атаках по тыловым целям противника. Среди пораженных объектов были нефтебаза и центр управления дронами.

26 февраля бойцы ССО провели операцию во вражеском тылу и устроили засаду, в результате которой оккупанты понесли потери. А 24 февраля украинские силы уничтожили, в частности, комплекс "Бук", РСЗО "Ураган" и центр управления российской армии.

Также сообщалось об ударах большой дальности - ВСУ уничтожили "Бук", "Ураган" и центр управления армии РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУ