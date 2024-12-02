Потери России. Силы обороны за сутки ликвидировали около 1800 оккупантов
Украинские воины за сутки ликвидировали 1790 российских захватчиков. РФ с начала полномасштабной войны потеряла более 743 тысяч солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 2 декабря 2024 составляют:
- личного состава - около 743 920 (+1790) человек;
- танков - 9478 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 19397 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 20953 (+30) ед,
- РСЗО - 1253 ед,
- средства ПВО - 1019 ед,
- самолетов - 369 ед,
- вертолетов - 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19886 (+83),
- крылатые ракеты - 2852,
- корабли /катера - 28 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30606 (+99) ед,
- специальная техника - 3619.
Рекордные потери РФ
Министерство обороны сообщило, что потери России на фронте в ноябре были рекордными. За месяц Силы обороны Украины ликвидировали 45 720 россиян. Кроме того, ВСУ уничтожили сотни единиц российской техники.
Примерная стоимость суммарных потерь РФ в вооружении и технике в ноябре составляет более 3 млрд долларов.
Также в Минобороны рассказали, что в ноябре украинские воины уничтожили и поразили ряд редких и дорогих единиц техники врага. Речь идет о ЗРК различной модификации, РЛС, огнеметных системах залпового огня и т.д.
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