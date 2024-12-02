Потери России. Силы обороны за сутки ликвидировали около 1800 оккупантов

Украинские воины за сутки ликвидировали 1790 российских захватчиков. РФ с начала полномасштабной войны потеряла более 743 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 2 декабря 2024 составляют:

Рекордные потери РФ

Министерство обороны сообщило, что потери России на фронте в ноябре были рекордными. За месяц Силы обороны Украины ликвидировали 45 720 россиян. Кроме того, ВСУ уничтожили сотни единиц российской техники.

Примерная стоимость суммарных потерь РФ в вооружении и технике в ноябре составляет более 3 млрд долларов.

Также в Минобороны рассказали, что в ноябре украинские воины уничтожили и поразили ряд редких и дорогих единиц техники врага. Речь идет о ЗРК различной модификации, РЛС, огнеметных системах залпового огня и т.д.

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