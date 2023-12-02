Россия называет свое наступление в Авдеевке "активной обороной", чтобы скрыть неудачи, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как пишет ISW, министр обороны России Сергей Шойгу продолжает характеризовать российские наступательные действия в Украине как часть "активной обороны", чтобы уменьшить ожидания относительно способности террористов оперативно достичь важных целей.

1 декабря министр, во время селекторного совещания с российским военным руководством, заявил, что войска ведут "активную оборону" в Украине якобы и "захватывают более выгодные позиции" на каждом оперативном направлении. В то же время он отметил ряд подразделений, которые, вероятно, действуют именно в тех районах, где российские террористы пытаются вести наступательную операцию, а не обороняться.

По словам аналитиков, Шойгу и диктатор Владимир Путин уже называли наступательные операции по захвату Авдеевки "активной обороной" после того, как первое российское механизированное наступление не смогло достичь значительных тактических успехов в начале октября текущего года.

"Российские официальные лица намеренно вводят в заблуждение, называя эти наступательные действия частью "активной обороны". Украинские войска никогда не проводили масштабных наступательных операций в районе Авдеевки с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, а Авдеевка была известной статичной украинской оборонительной позицией с 2014 года", - пишет пресс-служба.

Если бы Россия признала операцию с попыткой захвата Авдеевки - ей бы пришлось четко определить оперативную цель. В то же время рассказы об "активной обороне" позволяют российскому военному руководству заявлять об успехе до тех пор, пока Вооруженные силы Украины не достигнут значительных успехов. Это может продолжаться довольно долго, поскольку украинские военные не проводили и не проводят контрнаступательных операций на этом направлении.

Путин обеспокоен в преддверии выборов

"Президент России (диктатор, - ред.) Владимир Путин, очевидно, обеспокоенный уменьшением поддержки войны со стороны россиян накануне президентских выборов 2024 года, вероятно, решил преуменьшить масштабы российских операций для российской общественности. Растущее несоответствие между большими российскими потерями в этих наступательных операциях и тем, как российское командование представляет эти операции, может, тем не менее, подпитывать недовольство в более широком российском информационном пространстве", - отметили аналитики.

Наступление на Авдеевку

Российские террористы начали активный штурм Авдеевки еще в октябре. В ходе наступательной операции террористы несут огромные потери, впрочем, продолжают атаки, вводя в бой новые подразделения. Тем временем разрушения в Авдеевке превысили по своему масштабу Бахмут.

Только в середине ноября, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, потери российских террористов составили около 10 тысяч солдат на этом направлении.