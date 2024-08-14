Уничтоженную военную технику отправили на переработку: это принесло пополнение в бюджет

Минобороны отметило, что на площадках уничтоженной в ходе боевых действий военной техники и в определенных воинских частях ВСУ накоплено 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов.

В металлоломе нашли 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Переработку производят через специализированные частные перерабатывающие предприятия.

По словам начальника Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковника Олега Коваля, за семь месяцев 2024 Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24,7 млн гривен. До конца года планируется получить еще не менее 18 млн гривен.

"Средства от реализации драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами НБУ: 80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет, тогда как остальные 20% и 50% соответственно остаются на специальном фонде Минобороны и используются для обеспечения потребностей Вооруженных сил", - говорится в сообщении.