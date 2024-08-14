Знищену військову техніку відправили на переробку: це принесло поповнення в бюджет

Міноборони зазначило, що на майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах ЗСУ накопичено 1000 тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів.

У металобрухті знайшли 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Переробку здійснюють через спеціалізовані приватні переробні підприємства.

За словами начальника Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковника Олега Коваля, за сім місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 млн гривень. До кінця року планується отримати ще не менше 18 млн гривень.

"Кошти від реалізації дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету, тоді як решта 20% та 50% відповідно залишаються на спеціальному фонді Міноборони та використовуються для забезпечення потреб Збройних сил", - йдеться у повідомленні.