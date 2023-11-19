RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уничтожены три важных объекта врага. Названы потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Фото: названы потери РФ на Таврическом направлении на 19 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Таврическое направление продолжает лидировать по количеству потерь РФ в живой силе - почти половина от общего количества за сутки. Кроме того, на этом участке были уничтожены и три важных объекта врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Уничтожено 36 единиц военной техники. В частности, 9 ББМ, 4 артсистемы, 2 средства ПВО, 13 БпЛА, 6 автомобилей, 2 единицы спецтехники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и еще три важных объекта врага", - рассказал он.

Кроме того, еще 11 единиц военной техники врага повреждены. Что касается живой силы, то по данным генерала, потери врага на этом направлении составили 531 человек.

"Пять оккупантов сдались в плен", - добавил Тарнавский.

Ситуация на фронте и общие потери врага

По данным Генштаба, российские захватчики продолжают штурмовать под Бахмутом и пытаются окружить Авдеевку. В частности, как отметил Тарнавский, украинские военные стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

 

Генарал Тарнавский показал фото из Авдеевки (t.me/otarnavskiy)

В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Что касается общих потерь за сутки, то потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 19 ноября, составили 1190 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 318 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 29 дронов и 25 ББМ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине