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Ситуация на фронте сегодня 19 ноября

Украина, Воскресенье 19 ноября 2023 08:37
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Ситуация на фронте сегодня 19 ноября Фото: Генштаб доложил о ситуации на фронте 19 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики продолжают штурмовать под Бахмутом и пытаются окружить Авдеевку. Однако ВСУ отражают атаки врага. В течение суток на фронте произошло 71 боевое столкновение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Обстрелы Украины

Генштаб сообщил, что в ночь на 19 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 15 из 20 дронов-камикадзе, выпущенных врагом по Украине.

Всего противник нанес 5 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате атак россиян есть погибшие и раненые.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
  • На Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 7 атак.
  • На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области, успеха не имел.
  • На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак захватчиков вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в восточнее Керамика, Новобахмутовки, Степового, Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбито 26 атак.
  • На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 22 атаки.
  • На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны отбили 3 атаки.
  • На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Успехи ВСУ

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В Херсонской области наши защитники ведут контрбатарейную борьбу.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Ракетные войска ударили по 3 пунктам управления и 3 районам сосредоточения россиян и вражеской техники.

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