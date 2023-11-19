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Знищено три важливих об’єкти ворога. Названо втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Фото: названо втрати РФ на Таврійському напрямку на 19 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Таврійський напрямок продовжує лідирувати за кількістю втрат РФ живою силою - майже половина від загальної кількості за добу. Крім того, на цій ділянці було знищено і три важливі об'єкти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Знищено 36 одиниць військової техніки. Зокрема, 9 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 13 БпЛА, 6 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще три важливих об’єкти ворога", - розповів він.

Крім того, ще 11 одиниць військової техніки ворога пошкоджено. Що стосується живої сили, то за даними генерала, втрати ворога на цьому напрямку склали 531 особу.

"П'ять окупантів здалися в полон", - додав Тарнавський.

Ситуація на фронті та загальні втрати ворога

За даними Генштабу, російські загарбники продовжують штурмувати під Бахмутом та намагаються оточити Авдіївку. Зокрема, як зазначив Тарнавський, українські військові стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. 

 

Генерал Тарнавський показав фото з Авдіївки (t.me/otarnavskiy)

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Що стосується загальних втрат за добу, то втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 19 листопада, склали 1190 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 318 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 29 дронів та 25 ББМ.

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