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Более тысячи за сутки: потери РФ превысили 318 тысяч с начала войны

Украина, Воскресенье 19 ноября 2023 08:10
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Более тысячи за сутки: потери РФ превысили 318 тысяч с начала войны Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 19 ноября, составили 1190 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 318 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 29 дронов и 25 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 318570 (+1190) человек ликвидировано;
  • танков - 5435 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10166 (+25) ед.;
  • артиллерийских систем - 7744 (+18) ед.;
  • РСЗО - 898 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 588 (+2) ед.;
  • самолетов - 323 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5755 (+29) ед.;
  • крылатые ракеты - 1563 ед.;
  • корабли/катера - 22 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед;
  • специальная техника - 1096 (+6) ед.

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают операцию на левом берегу Херсонской области и опрокидывают дополнительные силы. Россияне утверждали, что ВСУ атаковали позиции РФ вблизи Поймы, Песчановки и Кринок 18 ноября.

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