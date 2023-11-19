Более тысячи за сутки: потери РФ превысили 318 тысяч с начала войны

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 ноября (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 19 ноября, составили 1190 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 318 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 29 дронов и 25 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.23 ориентировочно составили: личного состава - около 318570 (+1190) человек ликвидировано;

танков - 5435 (+13) ед.;

боевых бронированных машин - 10166 (+25) ед.;

артиллерийских систем - 7744 (+18) ед.;

РСЗО - 898 (+2) ед.;

средства ПВО - 588 (+2) ед.;

самолетов - 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5755 (+29) ед.;

крылатые ракеты - 1563 ед.;

корабли/катера - 22 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед;

специальная техника - 1096 (+6) ед. Ситуация на фронте Украинские войска продолжают операцию на левом берегу Херсонской области и опрокидывают дополнительные силы. Россияне утверждали, что ВСУ атаковали позиции РФ вблизи Поймы, Песчановки и Кринок 18 ноября.