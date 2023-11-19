Более тысячи за сутки: потери РФ превысили 318 тысяч с начала войны
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 ноября (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 19 ноября, составили 1190 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 318 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 29 дронов и 25 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 318570 (+1190) человек ликвидировано;
- танков - 5435 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин - 10166 (+25) ед.;
- артиллерийских систем - 7744 (+18) ед.;
- РСЗО - 898 (+2) ед.;
- средства ПВО - 588 (+2) ед.;
- самолетов - 323 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5755 (+29) ед.;
- крылатые ракеты - 1563 ед.;
- корабли/катера - 22 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед;
- специальная техника - 1096 (+6) ед.
Ситуация на фронте
Украинские войска продолжают операцию на левом берегу Херсонской области и опрокидывают дополнительные силы. Россияне утверждали, что ВСУ атаковали позиции РФ вблизи Поймы, Песчановки и Кринок 18 ноября.
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