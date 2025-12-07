ua en ru
Макрон сообщил Зеленскому о важных решениях после переговоров в Китае

Франция, Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 02:55
Макрон сообщил Зеленскому о важных решениях после переговоров в Китае
Автор: Никончук Анастасия

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский обсудили международные меры деэскалации и прекращения огня, координируя усилия с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Франции Эммануэла Макрона в сети Х.

Франция нацелена на сотрудничество со всеми сторонами конфликта с целью выработки мер деэскалации и введения прекращения огня. Во время телефонного разговора Эммануэль Макрон поделился с Владимиром Зеленским результатами своих международных переговоров, включая встречи в Китае, подчеркнув готовность страны к конструктивному взаимодействию для стабилизации ситуации.

Международная координация и будущие встречи

Французский лидер напомнил, что в понедельник, 8 декабря, запланирована встреча в Лондоне с участием Владимира Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Франция рассматривает участие европейских государств как ключевой фактор в достижении справедливого и устойчивого решения, направленного на прекращение военных действий и восстановление мира в Украине.

Осуждение атак и поддержка Украины

Макрон также осудил ночные удары Российской Федерации по украинским городам и выразил солидарность с гражданами Украины, подтверждая приверженность Франции международным усилиям по защите безопасности и стабильности в регионе.

Напоминаем, что в понедельник, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Лондон для встречи с европейскими лидерами — премьер-министром Великобритании Кира Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить ключевые вопросы международной координации и поддержки Украины.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что единство Европы и США критически важно для установления мира между Украиной и Россией, отметив, что между союзниками нет недоверия и необходимо продолжать совместную работу.

