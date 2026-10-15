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Взрывы в Воронежской области: вероятно, горит аэродром, с которого РФ запускает Су-34

00:15 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Взрывы в Воронежской области: вероятно, горит аэродром, с которого РФ запускает Су-34 Фото: пожар виден издалека (росСМИ)
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Поздним вечером 14 октября в российском Борисоглебске Воронежской области прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Вероятно, под ударом оказался местный военный аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По словам местных, взрывы прогремели на фоне ракетной тревоги. На месте идет большой пожар, последствия уточняются.

Действительно ли пострадал аэродром и что там поражено, пока неизвестно.

На аэродроме расположены 783-й учебный авиационный центр и подразделения 105-й смешанной авиационной дивизии. Дивизия летает на Су-34, Су-35 и Су-30СМ, которые россияне используют для ударов по Украине, в частности, управляемыми авиабомбами.

Летом этого года на аэродроме не было постоянно размещенных боевых самолетов. Аэродром служил перевалочным пунктом: здесь самолеты дозаправлялись и получали боекомплект перед вылетами на Украину.

Удары по русскому тылу продолжаются несколько ночей подряд. В ночь на 14 октября в Балаково Саратовской области РФ прогремели десятки взрывов, после которых вспыхнул пожар. Вероятно, под ударом оказался мегадата-центр "Сбербанка", один из крупнейших в России.

Несколькими днями ранее, в ночь на 11 октября, беспилотники вывели из строя дата-центр "Яндекса" во Владимирской области РФ. После атаки в России перестали работать десятки сервисов, а компания сочла, что объект остановился.

Сам Борисоглебский аэродром Силы обороны атакуют не в первый раз. В августе 2024 по нему ударили дроны СБУ, в октябре того же года под ударом оказались склады с управляемыми авиабомбами, стоянки Су-34 и Су-35 и хранилища горючего. Еще две атаки на аэродром произошли в июле 2025 и июле 2026 года.

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