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Сбитие Ту-22МЗ - это операция ГУР. Самолет "приземлили" в 300 км от Украины

Пятница 19 апреля 2024 08:52
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Сбитие Ту-22МЗ - это операция ГУР. Самолет "приземлили" в 300 км от Украины Фото: сбитие в России Ту-22МЗ является операцией ГУР (росСМИ)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Сбитие бомбардировщика Ту-22МЗ на территории России является операцией Главного управления разведки Минобороны. Самолет удалось атаковать в 300 км от Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в Силах обороны.

Как рассказал изданию источник, уничтожение Ту-22МЗ - это операция ГУР МО. После сбития бомбардировщика другой, летевший за ним, развернулся.

"Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине", - рассказал собеседник.

Также источник добавляет, что Ту-22МЗ был атакован в 300 км от Украины.

Что известно о сбитии Ту-22МЗ

Напомним, сегодня стало известно, что в Ставропольском крае РФ упал военный самолет Ту-22М3. Об этом писали российские медиа, а затем сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Кроме того, падение бомбардировщика подтвердили и в Минобороны страны-агрессора. Там рассказывают, что Ту-22М3 потерпел крушение "после выполнения боевого задания при возвращении на аэродром базирования". Предварительной причиной катастрофы россияне называют "техническую неисправность". Мол, "боекомплекта на борту самолета не было, разрушений на земле нет". Кроме того, россияне утверждают, что три члена экипажа эвакуировались и идет поиск 1 летчика.

В то же время в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ отметили, что именно этот военный самолет несколько часов назад запускал ракеты по Украине.

Позже стало известно, что вражеский самолет удалось уничтожить украинским силам. Таким образом, впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам.

"Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты", - сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Что известно о самолете Ту-22М3

Ту-22М3 - это советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся геометрией крыла. Предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в том числе ядерными боеголовками. Это разработка ОКБ О.М. Туполева, производившегося на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. В эксплуатации с 1974 года и до сих пор. Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978 года запущен в серийное производство, прекращено в 1993 году.

В общем, Ту-22М3 создавался для ядерной войны. Этот сверхзвуковой бомбардировщик должен был выпускать сразу три сверхзвуковых ракеты Х-22, например американским авианосцем с расстояния менее 600 км.

Самолет вооруженный Х-22 - это противокорабельная ракета, не предназначенная для ударов по наземным целям, ее точность низкая по сравнению с другими крылатыми ракетами, которые бьют по наземным целям.

Больше об этом бомбардировщике читайте в материале РБК-Украина "Самолет для ядерной войны. Главное о Ту-22М3 и его ракетах Х-22: характеристики".

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Российская Федерация Росавиация ГУР Ту-22МЗ
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