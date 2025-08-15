ua en ru
"Не стоит удивляться": Ермак показал фото потопленного судна россиян на Каспии

Украина, Пятница 15 августа 2025 15:24
"Не стоит удивляться": Ермак показал фото потопленного судна россиян на Каспии Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал поражение российского судна "Порт Оля 4" на Каспии. Также он показал фото полузатопленного судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.

"Если существует желание перевозить компоненты к вооружениям и дронам, убивающим украинцев, то не стоит удивляться, когда транспорт начнет тонуть", - написал он, приложив фото.

&quot;Не стоит удивляться&quot;: Ермак показал фото потопленного судна россиян на КаспииФото: потопленное судно с деталями для "Шахедов" - "Порт Оля 4" (Telegram)

Напомним, что по данным Генерального штаба, Вооруженные силы Украины 14 августа атаковали морской порт "Оля" в Астраханской области (Россия) и поразили судно с комплектующими для дронов и иранскими боеприпасами. В результате поражения судно легло на грунт и частично затонуло.

Россияне заявляли, что на порт якобы налетело не менее 14 дронов. Российская противовоздушная оборона якобы смогла сбить 10, а четыре дрона поразили судно "Порт Оля 4".

Отметим, что это была не единственная атака на Россию. В ночь на 15 августа неизвестные дроны ударили по НПЗ в городе Сызрань. В районе предприятия возник ряд пожаров. Кроме того, вечером 14 августа, беспилотники ударили по временно оккупированному городу Енакиево в Донецкой области. На территории населенного пункта прогремели взрывы и начался пожар.

