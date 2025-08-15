"Не стоит удивляться": Ермак показал фото потопленного судна россиян на Каспии
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал поражение российского судна "Порт Оля 4" на Каспии. Также он показал фото полузатопленного судна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.
"Если существует желание перевозить компоненты к вооружениям и дронам, убивающим украинцев, то не стоит удивляться, когда транспорт начнет тонуть", - написал он, приложив фото.
Фото: потопленное судно с деталями для "Шахедов" - "Порт Оля 4" (Telegram)
Напомним, что по данным Генерального штаба, Вооруженные силы Украины 14 августа атаковали морской порт "Оля" в Астраханской области (Россия) и поразили судно с комплектующими для дронов и иранскими боеприпасами. В результате поражения судно легло на грунт и частично затонуло.
Россияне заявляли, что на порт якобы налетело не менее 14 дронов. Российская противовоздушная оборона якобы смогла сбить 10, а четыре дрона поразили судно "Порт Оля 4".
Отметим, что это была не единственная атака на Россию. В ночь на 15 августа неизвестные дроны ударили по НПЗ в городе Сызрань. В районе предприятия возник ряд пожаров. Кроме того, вечером 14 августа, беспилотники ударили по временно оккупированному городу Енакиево в Донецкой области. На территории населенного пункта прогремели взрывы и начался пожар.